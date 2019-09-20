Врагам Назарбаева советуют срочно делать ноги из Киева

20.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Осевшие в украинской столице представители антиправительственной оппозиции Казахстана могут быть выданы на родину.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет политолог Семен Уралов, обративший внимание, что парламент Казахстана одобрил ратификацию договора с Украиной об экстрадиции.

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«По официальным данным сейчас на Украине скрывается 6 человек, которых власти Казахстана считают «врагами режима». Самые яркие персонажи – Айдос и Наталья Садыковы – создатели ютуб-канала «Басе», которые развернули базу в Киеве. Кто не видел «Басе – рекомендую оценить степень дерзости и радикализма. В этом сюжете интересно, что захотят власти в Киеве за выдачу оппозиционеров.

По идее в преддверии отопительного сезона «днепропетровским» нужен уголь из Казахстана. Но Россия заблокировала транзитные поставки угля на Украину без спецразрешений. То есть градус доверия между Киевом и Нур-Султаном повысить можно, разменяв оппозиционеров, но с Москвой договариваться все равно придётся.

Учитывая характер новой власти в Киеве – казахстанским оппозиционерам стоит поскорее переезжать. Похоже, кроме Вильнюса и Риги подходящих мест не осталось», – пишет Уралов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Айдос Садыков (на заглавном фото в центре) грозил России из Киева боевиками-исламистами.

Также он заявлял, что Казахстан, по сути, признал российский статус Крыма.