20.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Врагам Назарбаева советуют срочно делать ноги из Киева

Осевшие в украинской столице представители антиправительственной оппозиции Казахстана могут быть выданы на родину.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет политолог Семен Уралов, обративший внимание, что парламент Казахстана одобрил ратификацию договора с Украиной об экстрадиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По официальным данным сейчас на Украине скрывается 6 человек, которых власти Казахстана считают «врагами режима». Самые яркие персонажи – Айдос и Наталья Садыковы – создатели ютуб-канала «Басе», которые развернули базу в Киеве. Кто не видел «Басе – рекомендую оценить степень дерзости и радикализма. В этом сюжете интересно, что захотят власти в Киеве за выдачу оппозиционеров.

По идее в преддверии отопительного сезона «днепропетровским» нужен уголь из Казахстана. Но Россия заблокировала транзитные поставки угля на Украину без спецразрешений. То есть градус доверия между Киевом и Нур-Султаном повысить можно, разменяв оппозиционеров, но с Москвой договариваться все равно придётся.
Учитывая характер новой власти в Киеве – казахстанским оппозиционерам стоит поскорее переезжать. Похоже, кроме Вильнюса и Риги подходящих мест не осталось», – пишет Уралов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Айдос Садыков (на заглавном фото в центре) грозил России из Киева боевиками-исламистами.

Также он заявлял, что Казахстан, по сути, признал российский статус Крыма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть