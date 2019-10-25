Враги могут расслабиться: Зеленского закопают его же собственные идиоты

25.10.2019, Киев, Сергей Устинов

Помните, как перед парламентскими выборами и сразу после них обсуждали феномен и эффект «ноунеймов», набранных с бору по сосенке в слепленную на скорую руку фракцию «Слуга народа», а также вознесенных кадровым лифтом Зе-Команды в исполнительную власть? Еще тогда наблюдатели за нашим веселым шапито справедливо указывали на то, что все эти «люди из ниоткуда» еще себя проявят, причем, самым неожиданным и далеко не всегда лучшим образом. В общем, так оно и произошло. Ноунеймы оказались миной замедленного действия, сработавшей, зачастую в тех местах, где, казалось бы, ничего не предвещало и где расслабленно не ждали.

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В последний месяц множество совершенно неизвестных широкой публике «слуг народа» начали проклевываться с совершенно идиотскими высказываниями и законодательными инициативами, и к концу октября все это приняло просто лавинообразный характер, когда «слуги» принялись обвинять друг друга в коррупции и затеяли проверку друг дружки на полиграфе. На днях вся страна могла наблюдать в прямом эфире увлекательную битву доморощенных полиграф полиграфычей. Правда, кто в ней по итогу победил, так и осталось неясным. Наверное, это была дружеская ничья.

От «слуг» парламентских не отстают и «слуги» правительственные, символом которых стал министр развития экономики Тимофей Милованов, который прозрачен для общественности до такой степени, что даже не считает нужным скрывать того факта, что он дебил. А еще этот чудо-реформатор на голубом глазу признался журналистке, что собирается решительно распродать все, что еще осталось в собственности государства, причем, даже не имея представления о том, сколько можно выручить за тот или иной объект.

А нардеп от «Слуги народа» Дубинский подлил керосинчику в огонь, поведав публике о планах привлечь Сердючку к популяризации еще одной идеи-фикс нынешней команды – земельной реформы. По словам Дубинского «эту идею Милованов озвучил инвесторам в Вашингтоне. На вопрос «кто это?» он сказал: «local lady Gaga». Честно говоря, с учетом того, как дорвавшиеся до власти киндерсюрпризы решительно превращают в быль еще недавно казавшиеся невероятными сказки, уже не знаешь, плакать тут, или смеяться.

Ну и пока Зеленский тусил в Японии на интронизации тамошнего императора, очередной «слуга» выкинул феерический по степени идиотизма фортель – только теперь уже с прицелом на международный скандал. Если коротко, фабула такова: глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил проект письма в Конгресс США в зашиту полка «Азов», который 40 конгрессменов потребовали от госсекретаря Помпео внести в черный список запрещенных в Штатах террористических организаций.

Об этом проекте письма Яременко поведал на своей странице в фейсбуке. «Считаю, что не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов». Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции Достоинства. «Азовцы» участвовали в освобождении от российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов». Также, по словам Яременко, украинцы никогда не забудут подвиг 26 (зачеркнуто) бакинских комиссаров азовцев, «отдавших жизнь за независимость Украины».

Текст письма открыт для подписи для всех членов фракции «Слуга народа» и представителей других фракций Верховной Рады Украины. «Подписание и передача письма американской стороне состоится в вторник, 29 октября 2019 г.», – пообещал “слуга”.

Вот что тут сказать, а? Ведь дело даже не в том, что этот Яременко – феерический дебил. Хотя в анамнезе и бывший дипломат, поверенный в Турции и глава грантоедского «Майдана иностранных дел» – конторы, созданной во времена Ющенко из отставной козы барабанщиков дипломатического фронта с целью «продвигать украинскую мягкую силу» по всему миру.

Просто подумайте. В США поднялась лоббистская волна, направленная на криминализацию «Азова». Которому вменяют и военные преступления и терроризм и антисемитизм вкупе с отдельными проявлениями неонацизма. В этом направлении копает влиятельная часть еврейского лобби. Причем, копает не первый год, Вспомним первый рецидив – принятую пару лет назад тем же Конгрессом «антиазовскую» резолюцию. На Украине тогда отмахнулись, а зря. Капля камень точит медленно, но верно. И вот, на фоне такой диспозиции из Киева в США посылают сигнал – мол, поддержите наших террористов и неонацистов, они славные ребята, спасли нас и вас от русских. Как на это должны отреагировать американцы?

Это я уже не говорю о реакции на такую инициативу избирателей Зеленского. О них и их мнении «слуги», похоже, вообще не думают. Отчасти это обьяснимо. Голосовали ведь не за этих ноунеймов, а за Зеленского. Теперь, выходит, именно он крайний и за все в ответе. В том числе за откровенно идиотские выходки и одиозные инициативы своих расплодившихся как тараканы соратников.

Притом, что именно этот самый «Азов» фактически сорвал анонсированное и обещанное самим Зеленским разведение сил на Донбассе, а сейчас активно седлает «антикапитулянский» майдан, конкурируя на этом поле с Порошенко. Получается, что представитель власти собирает подписи в поддержку структуры, открыто поставившей своей целью эту власть утопить. Возникает вопрос, прямо как в сказке Леонида Филатова о Федоте-стрельце: он у нас такой дурак по субботам, или как?

И что-то мне подсказывает, что этот кунштюк не последний. «Слуг народа» несколько сотен только в парламенте. Большинство мы еще не знаем. Так что им есть еще, чем удивить и нас, и своих избирателей.

Какая из всего вышеописанного напрашивается мораль, спросите вы. Полагаю, что противники президента зря готовят ему разнообразные подляны и очернительные медиакомпании. И уж точно совершенно зря замышляют путчи и майданы. Потому что, учитывая количество идиотов на всех уровнях нынешней власти, они закопают Зеленского в рекордный срок собственными силами.

Если, конечно, их не разогнать, пока есть такая возможность, и рейтинг позволяет собрать на марше более адекватную команду.