«Враги не спят»: Аксенов рассказал про иностранцев, «минирующих» крымские школы

21.01.2022  12:46 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Украина
Новости Украины

Все сообщения о минированиях в крымских школах и вузах поступали из-за границы.

Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все сообщения о минированиях в крымских школах и вузах поступали из-за границы. Об этом...

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По словам Аксенова, эти сообщения являются фейковыми и провокационными, тем не менее, все коллективы и обучающиеся были отпущены домой.

«У нас враги не спят. Сейчас вот только я разговаривал с начальником управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым – сообщения о минировании активно поступают по городу Симферополю, по городу-герою Керчь и по Советскому району был. Я дал команду, все службы задействованы с самого утра, детей освободить от занятий. Все сообщения идут из-за границы. В данном случае это не внутрироссийские провокаторы, а заграничные. Расследование проводят, уверен, что обнаружим, кто этим занимался», – заявил Аксенов.

По неофициальной информации отмечается, что провокаторы действовали с территории Украины.

Напомним, неизвестные разослали сообщения с угрозами подрыва во все школы Симферополя, Крымский федеральный университет, Керченский политехнический колледж и ряд других учебных заведений, в том числе в Севастополе.

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