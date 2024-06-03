Враги ошеломлены: Экономика России может выдерживать расходы на СВО еще десятилетия

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Наращивание военных расходов России за 2,5 года СВО лишь привело ее бюджетный дефицит в среднее состояние большинства крупных экономик мира.

Об этом в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной заявил бежавший из России либеральный экономист Дмитрий Накрасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, сегодняшний дефицит российского бюджета в условиях войны (порядка 1% ВВП) сильно меньше, чем дефициты нормальных мирных лет большинства стран мира. Может быть Путин готовился к войне, хотя маловероятно, но 22 года постоянно откладывали, гасили долги, создавали резервы. Для того, чтобы просто выйти на средние показатели госдолга по развитым странам, России нужно занять 10-12 расходов на войну 2024 года», – сказал Некрасов.

По его словам, российская экономика была единственной из крупных экономик мира, которая последние 22 года жила с профицитом. Торговое сальдо России было положительным и составляло 9%. Кроме того, российские расходы на ВПК, которые либерал оценил в 8%, не являются рекордными. 20 стран мира в течение 20 лет тратили на армию больше и демонстрировали экономический рост.