Враги ошеломлены: Экономика России может выдерживать расходы на СВО еще десятилетия

Елена Острякова.  
03.06.2024 13:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1289
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Финансы, Экономика


Наращивание военных расходов России за 2,5 года СВО лишь привело ее бюджетный дефицит в среднее состояние большинства крупных экономик мира.

Об этом в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной заявил бежавший из России либеральный экономист Дмитрий Накрасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наращивание военных расходов России за 2,5 года СВО лишь привело ее бюджетный дефицит в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«По сути, сегодняшний дефицит российского бюджета в условиях войны (порядка 1% ВВП) сильно меньше, чем дефициты нормальных мирных лет большинства стран мира. Может быть Путин готовился к войне, хотя маловероятно, но 22 года постоянно откладывали, гасили долги, создавали резервы. Для того, чтобы просто выйти на средние показатели госдолга по развитым странам, России нужно занять 10-12 расходов на войну 2024 года», – сказал Некрасов.

По его словам, российская экономика была единственной из крупных экономик мира, которая последние 22 года жила с профицитом. Торговое сальдо России было положительным и составляло 9%. Кроме того, российские расходы на ВПК, которые либерал оценил в 8%, не являются рекордными. 20 стран мира в течение 20 лет тратили на армию больше и демонстрировали экономический рост.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть