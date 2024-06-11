Враги России лишились 112 роскошных средств транспорта и объектов недвижимости в Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крымский парламент под занавес летних каникул, совмещенных с избирательной кампанией, национализировал 112 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам, уличенным в недружественном отношении к России.

Среди них – родители певицы Джамалы, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, экс-нардепы Виталий Хомутынник и Лидия Котеляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Пожалуй, это самый объемный пакет национализированного единым махом имущества. За 10 лет нахождения в составе РФ в постановление, определяющем экспроприацию объектов, вошло всего 450 пунктов, и изначально речь шла о критической инфраструктуре, транспорте, градообразующих предприятиях и имуществе украинских банков, которые ушли из Крыма вместе с деньгами вкладчиков.

С начала СВО власти республики предлагали принять на федеральном уровне закон о национализации имущества украинских олигархов и поддерживающих ВСУ бизнесменов, но получили отказ, и теперь добавляют постановление новыми пунктами, доведя их количество до 562.

Вслед за кинотеатром «Сатурн» на центральной площади в Ялте, украинский экс-премьер Арсений Яценюк остался без недвижимости в Массандре на улице Мухина. Здание торгового центра оформлено на ООО «Антей 2012», бенефициаром которого является Яценюк.

В перечень национализированных включено движимое и недвижимое имущество Сусанны Джамаладиновой (Джамалы), движимое и недвижимое имущество её матери Галины Тумасовой, в том числе 10 соток земли в селе Малореченское под Алуштой с домом и хозпостройками, а также имущество отца Алима Джамаладинова – два земельных участка в Солнечногорском общей площадью почти 25 соток и жилым домом.

В республиканскую собственность все имущество семьи экс-замглавы «Укравтодора» Валерия Фалюша, в том числе – гостиница в посёлке «Утёс» и ООО «Золотая середина». С последним судилась администрация Алушты по расторжению аренды 4 гектаров земли в селе Солнечногорское. На участке семья Фалюша собиралась построить рекреационный комплекс.

Как и ожидалось, национализированы три квартиры семьи экс-нардепа Хомутынника в ЖК «Император» в Ливадии. Всего квартир было четыре, но одну экс-нардеп успел продать в 2013 году чете Зеленских.

Полностью национализирован отель «Бристоль» в Ялте по улице Рузвельта, а также движимое и недвижимое имущество его учредителей – Владимира Герасемчука и Светланы Киричек. Также в перечне все имущество ООО «Порто Маре» – одноименный отель и апартаменты на его территории.

Бывшая соратница украинского экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-нардеп Лидия Котыляк лишилась 12 соток в пгт Приморский под Феодосией, где у её мужа Владимира Котеляка тоже имелась земля. А еще дом отдыха в селе Мысовое на Азовском побережье и добротный коттедж на 7 сотках земли в Ялте. Какое-то имущество было зарегистрировано на сына экс-нардепа Игоря Котыляка.

В перечне национализированных детский лагерь им. Казакевича в селе Песчаное, дельфинарий «Акварель» в Алуште, отели и курортные комплексы в Ялте и Евпатории. Склады, магазины, пекарни в разных районах Крыма, крупные промышленные предприятия в Керчи – ООО «Керчь-балык», ООО «Звезда рыбака», АО «Керчь газ».

«Работа по выявлению объектов, принадлежащих лицам, совершающим в отношении России недружественные действия, продолжается. Это дело непростое, запутанное, поскольку нацисты и их пособники пытаются замести следы, изменить юридическую составляющую, выводить активы с крымских предприятий. Несмотря ни на что, наша работа продолжается. Для нас в ней важна моральная составляющая. Нужно лишать людей, которые запятнали себя кровью наших ребят, любого, даже самого незначительного заработка», – прокомментировал принятое решение председатель парламента Крыма Владимир Константинов.