13.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, Экономика
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Враги России ошиблись с прогнозами по ситуации в экономике

Россия не такая богатая страна, как США или лидеры Евросоюза, но при относительно невысоком...

Россия не такая богатая страна, как США или лидеры Евросоюза, но при относительно невысоком ВВП выстроила эффективную систему обороны.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы снижаем зависимость российской экономики, особенно экспорта, от продажи нефти и газа, и мы сильно снизили. В 2013 году 46 или 48 процентов экспортного дохода мы получали от продажи нефти и газа, а сейчас у нас 24 процента, и мы продолжаем снижать. При этом мы не уменьшаем продажу газа, мы развиваем больше другие сектора…

Мы не такая богатая страна, откройте табличку размеров стран по ВВП, и вы увидите, что 1,6 триллиона, по сравнению с 16 триллионами ЕС. Даже если сравнивать по странам, у Германии 3,5 триллиона ВВП. Притом, что мы территориально и по населению больше.

Мы не такая богатая страна, как нам бы хотелось, но мы достаточно эффективная и рациональная страна. Во всяком случае, деньги, которые мы тратим на армию, на порядок меньше американских, а по эффективности вооружённых сил уже никому ничего не приходится доказывать. То же самое и с экономикой», – заявил Запольскис.


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