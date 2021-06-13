Враги России ошиблись с прогнозами по ситуации в экономике

13.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Россия не такая богатая страна, как США или лидеры Евросоюза, но при относительно невысоком ВВП выстроила эффективную систему обороны.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы снижаем зависимость российской экономики, особенно экспорта, от продажи нефти и газа, и мы сильно снизили. В 2013 году 46 или 48 процентов экспортного дохода мы получали от продажи нефти и газа, а сейчас у нас 24 процента, и мы продолжаем снижать. При этом мы не уменьшаем продажу газа, мы развиваем больше другие сектора… Мы не такая богатая страна, откройте табличку размеров стран по ВВП, и вы увидите, что 1,6 триллиона, по сравнению с 16 триллионами ЕС. Даже если сравнивать по странам, у Германии 3,5 триллиона ВВП. Притом, что мы территориально и по населению больше. Мы не такая богатая страна, как нам бы хотелось, но мы достаточно эффективная и рациональная страна. Во всяком случае, деньги, которые мы тратим на армию, на порядок меньше американских, а по эффективности вооружённых сил уже никому ничего не приходится доказывать. То же самое и с экономикой», – заявил Запольскис.