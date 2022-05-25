Враги России с Украины продолжают владеть собственностью в Крыму

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Новости Украины

Власти Крыма не намерены отказываться от идеи национализировать имущество украинских олигархов и недружественных политиков на территории полуострова.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неприемлемо, чтобы на территории Республики Крым и всей Российской Федерации вели свой бизнес открытые враги нашего государства, которые финансируют националистов и тех, кто издевается над пленными. На мой взгляд, необходимо предпринять меры для того, чтобы изменить эту ситуацию, – отметил глава региона. – На Украине сегодня принимают решение о конфискации имущества тех, кто сочувствует спецоперации России. Хотя под такие критерии можно любого человека подвести. Никаких правил никаких законов нет. И я считаю, что когда мы с таким противником имеем дело – националисты, негодяи, предатели, – придерживаться каких-то правил было бы глупо. Надо действовать зеркально».

Напомним, изъятие недвижимости хотят провести через постановление Госсовета от 30 апреля 2014 года, по которому большинство объектов украинской госсобственности и «Приватбанка» перешли в казну республики. Проект постановления в Госсовет Крыма внес глава республики Сергей Аксенов. Он предлагает дополнить постановление пунктом об оформлении права собственности Республики Крым на имущество иностранных государств, иностранных лиц, а также их бенефициаров и представителей, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия.

Земельные участки, движимое и недвижимое имущество будут включать в приложение к постановлению через голосование в сессионном зале, признавая их собственностью Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию имущества украинских политиков и бизнесменов, поддерживающих националистов. В том числе, речь шла о крупных торговых объектах, которые подлежат аресту в пользу российского государства.

Известно, что основные объекты недвижимости украинской политической верхушки находятся на Южном берегу Крыма: квартиру в Ливадии имеет президент Украины Владимир Зеленский, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий владеет домом в Кореизе, своя недвижимость у председателя национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Что касается торговых сетей, то скорее всего речь идет о сети строительных гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия», владельцем которых является украинский депутат Верховной рады Александр Герега.

Эту инициативу не поддержал Совет при президенте России по кодификации законодательства. В Совете посчитали, что такая инициатива Крыма противоречит статье 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».