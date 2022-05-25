Враги России с Украины продолжают владеть собственностью в Крыму

25.05.2022  13:29 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Местная власть, Недвижимость, Россия, Украина
Новости Украины

Власти Крыма не намерены отказываться от идеи национализировать имущество украинских олигархов и недружественных политиков на территории полуострова.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Крыма не намерены отказываться от идеи национализировать имущество украинских олигархов и недружественных политиков...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Неприемлемо, чтобы на территории Республики Крым и всей Российской Федерации вели свой бизнес открытые враги нашего государства, которые финансируют националистов и тех, кто издевается над пленными. На мой взгляд, необходимо предпринять меры для того, чтобы изменить эту ситуацию, – отметил глава региона. – На Украине сегодня принимают решение о конфискации имущества тех, кто сочувствует спецоперации России.

Хотя под такие критерии можно любого человека подвести. Никаких правил никаких законов нет. И я считаю, что когда мы с таким противником имеем дело – националисты, негодяи, предатели, – придерживаться каких-то правил было бы глупо. Надо действовать зеркально».

Напомним, изъятие недвижимости хотят провести через постановление Госсовета от 30 апреля 2014 года, по которому большинство объектов украинской госсобственности и «Приватбанка» перешли в казну республики. Проект постановления в Госсовет Крыма внес глава республики Сергей Аксенов. Он предлагает дополнить постановление пунктом об оформлении права собственности Республики Крым на имущество иностранных государств, иностранных лиц, а также их бенефициаров и представителей, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия.

Земельные участки, движимое и недвижимое имущество будут включать в приложение к постановлению через голосование в сессионном зале, признавая их собственностью Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию имущества украинских политиков и бизнесменов, поддерживающих националистов. В том числе, речь шла о крупных торговых объектах, которые подлежат аресту в пользу российского государства.

Известно, что основные объекты недвижимости украинской политической верхушки находятся на Южном берегу Крыма: квартиру в Ливадии имеет президент Украины Владимир Зеленский, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий владеет домом в Кореизе, своя недвижимость у председателя национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Что касается торговых сетей, то скорее всего речь идет о сети строительных гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия», владельцем которых является украинский депутат Верховной рады Александр Герега.

Эту инициативу не поддержал Совет при президенте России по кодификации законодательства. В Совете посчитали, что такая инициатива Крыма противоречит статье 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть