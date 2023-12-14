Враги России стращают мобилизацией даже после слов Путина

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В российскую армию в этом году пришло 486 тысяч добровольцев, хотя Минобороны РФ рассчитывало набрать 412 тысяч. Поэтому новой волны мобилизации не нужно.

Об этом сегодня в ходе «прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы страны с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Все вместе будет полмиллиона человек. Ну зачем нам мобилизация? Никакой необходимости в этом нет», – сказал Путин.

Он высоко оценил вклад в победу тех, кто попал в прошлом году под частичную мобилизацию.

«Мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати, поначалу было много смешков, иронии на этот счет. Прилепили к этим людям название смешное «мобики». Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята. 14 Героев РФ из числа мобилизованных. Я уж не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас 244 тысяч находятся в зоне боевых действий. Сформированы полки по обслуживанию техники. Среди них много хороших специалистов оказалось. Люди очень востребованы», – сказал Путин.

Он также сообщил, что 41 тысяч уже демобилизовали.

«Интересно, что с вопроса повторной мобилизации прямо начали. Вроде как сигнал сложно протрактовать двусмысленно. Не нужна. Как говорится, успокаивающие интонации. И была названа цифра тех, кого демобилизовали. Месседж надежды для тех, кто ждет своих», – обрадовалась в своем тг-канале либеральная журналистка Екатерина Винокурова.

«Важная и ожидаемая фиксация отсутствия необходимости в новом этапе мобилизации. Решение задачи снижения уровня страхов и негативных ожиданий», – отметил политолог Алексей Чеснаков.

Однако сбежавший на Запад поддерживающий Украину политолог-иноагент Аббас Галлямов настаивает, что всё может измениться после президентских выборов.

«На сегодняшний день потребности в мобилизации нет». На сегодняшний нет, а на завтрашний появится, чего тут непонятного? Подождите до конца выборов», – стращает Галлямов.

Тезис о новой волне мобилизации в России является одной из главных тем вражеской ЦИПсО уже несколько месяцев. Интересно, что в прошлом году украинская пропаганда пугала россиян, будто новая мобилизация начнется сразу после новогодних праздников в январе 2023 года, однако эти данные оказались ложными.

Сейчас Киев всячески отвлекает внимание от того, что власти Украины готовят мобилизацию женщин в ряды ВСУ.

Считающаяся близкой к офису Владимира Зеленского депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что новый закон о мобилизации будет предусматривать в том числе и мобилизацию женщин наравне с мужчинами. Представительниц прекрасного пола обещают задействовать как поваров, кадровиков, медиков, связисток и кадровиков.