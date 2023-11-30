Враги России вознесли Набиуллину на пьедестал

Влиятельное американское издание Politico поставило в своем ежегодном рейтинге главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину на первое место в категории «разрушители» (disruption), куда включило лиц, кардинально изменивших целую сферу или отрасль.

Всего в список входит 28 человек, которые «сформируют политическую жизнь Европы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание считает, что Набиуллина является «главным технократом» в российской власти, чья «агрессивная денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву».

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев согласен с такой оценкой.

«Английское слово disruption имеет несколько более сложное значение, чем «разрушитель». Скорее, можно говорить о «подрыве». Например, в том смысле, что инновационный электромобиль подрывает рыночные позиции автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Действительно, ни теоретики, ни практики не ожидали тех решений по самым разным аспектам, которые состоялись в феврале-марте 2022 года со стороны Центробанка. Сегодня уже общепризнано (и это я неоднократно слышал от зарубежных коллег), что российский регулятор принял тогда меры, во многом нивелировавшие санкционные планы Запада. Тем не менее ЦБ – лишь часть всей конструкции российского госуправления. И в данном случае он действовал в рамках своих полномочий, на своей «поляне». Это априори не могло привести к каким-то глобальным, фантастическим последствиям в масштабе всей экономики страны. Шаги ЦБ позволили сдержать натиск санкций на одном из фронтов – финансовом. В-общем и целом это нормальная профессиональная работа, сверхгероизма руководства ЦБ я не вижу. Что касается Politico, этот медиа-орган специализируется на политической журналистике и в экономическую проблематику особо не вникает», – сказал Буклемишев «Московскому комсомольцу».

Согласен с американским изданием и ведущий эксперт Центра политических технологий экономист Никита Масленников.

«Речь идет о признании очевидных заслуг Набиуллиной, пусть и сквозь зубы. Для Запада – со знаком минус, для нас – со знаком плюс. Ясно, что глава ЦБ своими решениями помешала сбыться замыслам господ санкционеров, скорректировав денежно-кредитную политику таким образом, что Россия не потеряла в итоге свои госфинансы, избежала серьезных проблем с бюджетом. Последовал целый комплекс действий (в тандеме с Минфином): тут и повышение ключевой ставки до 20% весной 2022 года, и то, что экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, и другие шаги, в результате которых рубль укрепился к лету до 50-60 за доллар. А в этом году ЦБ вполне адекватно отреагировал на ускорение инфляции, подняв ключевую ставку с 7% до 15%. Плюс регулятор призвал правительство определить перечень приоритетных проектов (от самолетов и роботов до портов и железных дорог), связанных с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета, и кредитуемых по льготным ставкам. Что и было сделано. Такой координации деятельности Минфина и ЦБ мы очень давно не наблюдали, это некое новое качество взаимодействия, важное для всей финансовой системы страны», – убежден Масленников.

А вот глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев с оценкой Politico согласен лишь отчасти.

«Да, в феврале-марте 2022 года Центробанк действовал решительно и абсолютно грамотно, сумев погасить валютную и финансовую панику. С этим не поспоришь. Однако в дальнейшем ЦБ допустил девальвацию рубля, которая, в свою очередь, разогнала потребительские цены. После чего ему пришлось несколько раз повышать процентную ставку, что уже затормозило и еще будет тормозить экономический рост. Как и в любой другой сложной деятельности, здесь есть свои плюсы и свои минусы. Однозначного позитива от действий ЦБ и его главы не вижу», – подчеркнул Ведев.