«Враги России зарабатывать не будут»: Зеленский лишится своей квартиры в Крыму

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Госсовет Крыма на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте и здания экстремисткой организации «меджлис» в центре Симферополя.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу поблагодарить Владимира Андреевича Константинова, депутатов парламента за большую проведённую работу, связанную с национализацией имущества украинских олигархов. Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества, крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине, – сообщил Аксёнов.

«Поэтому, как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут, без вариантов даже. И все, кто мечтает о том, что в Крыму что-то будет, пусть оставят свои мечты в покое», – сказал глава российского региона.

О намерении экспроприировать апартаменты Зеленского в многоэтажном доме в Ливадии власти Крыма заявляли давно. Изначально Аксёнов хотел взыскать ее через суд за долги по коммунальным услугам, но оказалось, что коммуналку украинский президент платит исправно. Кстати, трехкомнатная квартира оформлена на его жену Елену.