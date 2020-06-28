Враги ругают – Россия всё делает правильно: Из Киева продолжается шипение на Парад Победы

28.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент России Владимир Путин проводит военные парады, чтобы продемонстрировать военную мощь и запугать самостийную Украину.

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума заявил модератор дискуссии, экс-заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия проводит парад на Красной площади. Впрочем, он предназначен не для того, чтобы почтить память миллионов жертв Второй мировой войны. Путин празднует то, что он считает величием России. Таким образом он транслирует желание восстановить международную значимость России, переживающую спад, и продемонстрировать угрозу для других.

Под их «празднованием» маскируется страх. Они боятся внешнего мира, боятся злодеяний, которые они совершили в истории, боятся потерять смысл веры в концепцию самопровозглашенной величия», – объявил уроженец Львова.

«Страх даже заставляет их оправдывать войну против Украины. Оккупированы Крым и Донбасс, осквернены земли и судьбы, надежды и будущее. Ежедневно убивают защитников Украины. Так выглядит и именно об этом – их марш на Красной площади», – резюмировал украинский дипломат.

Лубкивский – потомственный дипломат, его отец работал послом Украины в ЧССР. Восхождение по карьерной лестнице Лубкивский-младший начал при «многовекторном» Леониде Кучмы. Тогда Лубкивский получил должность в Нью-Йорке при украинской делегации в ООН. При Викторе Ющенко он возглавлял службу подготовки выступлений президента. После переворота 2014 года Лубкивский был назначен замглавы МИД Украины, где проработал несколько месяцев, затем уволившись из-за конкуренции с Павлом Климкиным.