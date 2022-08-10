«Враки хохляцкие»: Крымчанин показал фото побережья, откуда «бегут россияне»

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Новости Украины

Меджлисовцы пытаются воспользоваться вчерашними взрывами на военном аэродроме в селе Новофедоровка Сакского района и раздуть панику на полуострове. Член экстремистской и запрещенной в РФ группировки Эскендер Бариев выступил в эфире украинского «Радио НВ», объявив, что вчерашние взрывы – это предупреждение от Украины о начале захвата полуострова.

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«Предупреждение Российской Федерации и оккупантов о том, что начинается деоккупация Крыма. Потому мы со своей стороны говорим о том, что россияне, которые незаконно находятся в Крыму, и коллаборанты, – вам пора собирать вещи и уезжать в Россию, пока еще существует так называемый Крымский мост… Сейчас будет паника, у населения Крыма и тех россиян, кто приехал и незаконно проживает в Крыму, будет моральный надлом, потому что они думали, что им все можно, а против них ничего не будет. Это чванство, которое у них есть, будет очень снижаться. Думаю, что мы можем получить такие следствия в общественном плане. Паника однозначно будет там, она началась», – заявил Бариев.

Фотограф из Судака Александр Кирьяков назвал данные о панике и бегстве россиян из Крыма «хохляцкими враками». Он опубликовал снимки с набережной со множеством отдыхающих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто вам сказал, что из Крыма сбегают курортники? Плюньте тому в лицо. Как? Слюной. Враки всё это хохляцкие. Никто и никуда не бежит – как сбежать от моря… Вот картинки сегодняшнего полудня 10 августа 2022 года на побережье Судакской бухты. Ну, да. В Новофёдоровке на военном аэродроме случилось ЧП, есть и пострадавшие, но, там следствие разберётся, виновных накажут, а чтоб и другим был урок – даже вне зависимости от причин произошедшего», – комментирует Кирьяков.