«Вранье»: Коц прокомментировал украинский вброс о котле в Волчанске

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На данный момент бои в Волчанске на данный момент несут больше оборонительный характер, поскольку Киев стянул к городу такое количество резервов, что любое продвижение чревато большими потерями. Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военкора попросили прокомментировать распускаемые украинской стороной слухи о якобы котле у агрегатного завода в Волчанске.

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«Враньё. Специально справлялся у друзей, нет никакого котла, там 400 или 500 человек, говорит противник. Обстановка вообще в том направлении сложная. Они говорят, что мы якобы собирались куда-то продвигаться, чтобы форсировать реку и идти в южные районы Волчанска – это полный бред, никуда мы там сейчас вперёд не идём. Ситуация такова, что мы уходим в оборону. При тех силах, что стянул противник, идти вперёд сейчас – это просто крошить своих людей. На сегодняшний день мы имеем «слобожанскую мясорубку», в которой мы сейчас перемалываем все стратегические и оперативные резервы противников. Враг согнал сюда 71-ю егерскую бригаду, 82-ю дшб, которая Работино брала в прошлом году, президентскую бригаду, бригаду охраны Генштаба, 36-ю морской пехоты, это всё элита. Причём, 82-ю уже вывели на восстановление боеготовности. Поэтому никакого продвижения в какие-либо районы города сейчас нет», – рассказал Коц.

«Есть охват многоэтажек, возможно, он постепенно сужается. Противник очень серьёзно упирается, это я про Волчанск говорю. Ну и чуть ли не ежедневно в направлении н.п. Липцы противник пытается пробиваться в Глубокое, и там ежедневно получает по щам от наших воинов-балтийцев. Поэтому это всё ерунда и вбросы», – добавил военкор.