Враньё Киева по сбитому Ил-76 добавит сложности в выделении военной помощи Украине
Невнятная позиция Киева относительно удара западным оружием по самолёту Ил-76 с украинскими военнопленными лишь добавляет аргументов политикам в Конгрессе США, выступающим против предоставления военной помощи Украине.
Об этом на канале «Politeka» заявил киевский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Заявления о том, что «российская сторона не предупредила Украину, что будет прилетать самолёт с военнопленными, и, мол, так получилось», «что война» – это только частичный аргумент.
Насколько я помню, было официально заявлено, что именно в Белгородской области во второй половине дня будет проведён процесс обмена военнопленными.
Насколько я понимаю, это американская ракета ЗРК «Пэтриот» сбила этот самолёт. Но версии, которые сопровождали, очень резонансные.
Украинская сторона сначала сказала, что она считала, что этот самолёт перевозит ракеты С-300. Хотя западные партнёры сказали, что, если бы были там ракеты С-300, то детонация была бы такая, что это было бы явно видно даже из космоса. Но потом эта версия ушла на второй план», – сказал Дикий.
Он добавил, что вся эта ситуация чувствительно бьёт по Украине.
«Конечно же, это бьёт по Украине. Теперь американцы, особенно учитывая, что там серьёзные проблемы, могут спекулировать на этой теме и говорить: вот видите, мы даём оружие, а они его используют на российской территории. Я напомню, что время от времени американцы поднимают эту тему. И фигурируют в этой ужасной катастрофе именно ракеты с «Пэтриота».
То есть, это и так сложности вызывает в выделении украинской помощи, а ещё больше фокусирует внимание на определённых проблемах в использовании западного оружия украинскими вооружёнными силами. В общем, тема очень мутная. Мне кажется, что власть Украины и украинские военные должны были действовать совершенно иначе», – переживает украинский пропагандист.
Спасибо!
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