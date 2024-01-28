Враньё Киева по сбитому Ил-76 добавит сложности в выделении военной помощи Украине

Вадим Москаленко.  
28.01.2024 23:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 354
 
ВСУ-убийцы, Дзен, США, Украина


Невнятная позиция Киева относительно удара западным оружием по самолёту Ил-76 с украинскими военнопленными лишь добавляет аргументов политикам в Конгрессе США, выступающим против предоставления военной помощи Украине.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Невнятная позиция Киева относительно удара западным оружием по самолёту Ил-76 с украинскими военнопленными лишь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Заявления о том, что «российская сторона не предупредила Украину, что будет прилетать самолёт с военнопленными, и, мол, так получилось», «что война» – это только частичный аргумент.

Насколько я помню, было официально заявлено, что именно в Белгородской области во второй половине дня будет проведён процесс обмена военнопленными.

Насколько я понимаю, это американская ракета ЗРК «Пэтриот» сбила этот самолёт. Но версии, которые сопровождали, очень резонансные.

Украинская сторона сначала сказала, что она считала, что этот самолёт перевозит ракеты С-300. Хотя западные партнёры сказали, что, если бы были там ракеты С-300, то детонация была бы такая, что это было бы явно видно даже из космоса. Но потом эта версия ушла на второй план», – сказал Дикий.

Он добавил, что вся эта ситуация чувствительно бьёт по Украине.

«Конечно же, это бьёт по Украине. Теперь американцы, особенно учитывая, что там серьёзные проблемы, могут спекулировать на этой теме и говорить: вот видите, мы даём оружие, а они его используют на российской территории. Я напомню, что время от времени американцы поднимают эту тему. И фигурируют в этой ужасной катастрофе именно ракеты с «Пэтриота».

То есть, это и так сложности вызывает в выделении украинской помощи, а ещё больше фокусирует внимание на определённых проблемах в использовании западного оружия украинскими вооружёнными силами. В общем, тема очень мутная. Мне кажется, что власть Украины и украинские военные должны были действовать совершенно иначе», – переживает украинский пропагандист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть