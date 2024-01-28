Враньё Киева по сбитому Ил-76 добавит сложности в выделении военной помощи Украине

Невнятная позиция Киева относительно удара западным оружием по самолёту Ил-76 с украинскими военнопленными лишь добавляет аргументов политикам в Конгрессе США, выступающим против предоставления военной помощи Украине.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления о том, что «российская сторона не предупредила Украину, что будет прилетать самолёт с военнопленными, и, мол, так получилось», «что война» – это только частичный аргумент.

Насколько я помню, было официально заявлено, что именно в Белгородской области во второй половине дня будет проведён процесс обмена военнопленными.

Насколько я понимаю, это американская ракета ЗРК «Пэтриот» сбила этот самолёт. Но версии, которые сопровождали, очень резонансные.

Украинская сторона сначала сказала, что она считала, что этот самолёт перевозит ракеты С-300. Хотя западные партнёры сказали, что, если бы были там ракеты С-300, то детонация была бы такая, что это было бы явно видно даже из космоса. Но потом эта версия ушла на второй план», – сказал Дикий.