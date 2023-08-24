«Враньё, воровство и нацизм» – Небензя в ООН перечислил «достижения» Украины

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Украина является нацистской диктатурой, пользующейся террористическими методами запрещённого Исламского государства.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем может похвастаться сегодняшняя Украина? Главное достижение – это укрепляющаяся с каждым днём тоталитарная диктатура, где запрещено инакомыслие, и любая позиция. Переписывается история, а в ранг государственной политики возведены героизация нацизма и восхваление приспешников Гитлера. Мы знаем десятки тысяч украинцев, арестованных только за просмотр российских сайтов в Интернете, русскую музыку на телефоне, русские книги. Всё, что связано с Россией, в этой стране было объявлено вражеским ещё задолго до начала Спецоперации. Мы стали и продолжаем становиться свидетелями политических убийств, случаев запугивания политических оппонентов. Знаете ли вы ещё такие страны, где открыто происходят подобные вещи? А знаете ли вы ещё страны, где открыто осуществляется преследование по религиозным признакам, запрещается каноническая церковь, оскверняют святыни и преследуют духовенство?», – сказал Небензя.

Он напомнил Совбезу ООН о тотальной коррупции на Украине, разворовывании западной помощи.

«Не замечать всё это могут только наши бывшие западные партнёры. Хотя и в западных странах нарастает возмущение подобной ситуацией, от которого власти пытаются отмахиваться. А какое ещё государство, кроме Исламского, открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики, гордится атаками и покушениями на мирных граждан, использованием их в тёмную в качестве смертников, заставляет их совершать преступления», – добавил дипломат.

Небензя отметил, что в своей мании переписать историю украинцы прошлись не только по русским, но и по многим западным народам.

«А много ли в мире государств, пытающихся переписать собственную историю, переформатировать мозги собственных граждан, внушив им абсолютно ложные представления о своей стране, её роли в мировой цивилизации и культуре. Украинские школьные учебники, утверждающие, что евреи, французы, португальцы и многие другие народы произошли от древних украинцев. Что хорошего может получиться из этого исторического бреда и ереси, созвучной с нацистскими теориями о супернароде, занимающем более высокое положение, чем его соседи? И самое печальное даже не то, что до подобных «достижений» докатилась Украина, а то, что сделала она это при непосредственной опеке США и их союзников, которые сегодня демонстрируют весьма избирательную слепоту и глухоту, как только дело доходит до преступлений киевского режима», – сказал Небензя Совету безопасности.