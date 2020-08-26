Враньё за враньём: На украинском ТВ разоблачают обман Зеленского

26.08.2020, Киев, Игорь Петров

Проголосованное Верховной радой увеличение минимальных зарплат на Украине – очередной обман Владимиром Зеленским своих избирателей с прицелом на осенние выборы в местные советы. У Киеве просто нет необходимых средств в бюджете.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас любые решения в социальной сфере увязываются с выборами. А это еще и имеет популистский характер – где в бюджете дополнительные средства? Меньше денег потратили на обслуживание госдолга? Это чистой воды манипуляция. Это защищенная статья. Это деньги, которые через ОВГЗ идут иностранным инвесторам и украинским олигархам. Эту статью никто трогать не будет.

А нет таких объемов средств! Премьер Шмыгаль сказал – нас не дырка в бюджете, у нас просто дефицит 300 миллиардов. Дополнительных средств экономика не заработала.

Чтобы закрывать кредиты, повышать социальный уровень жизни граждан за счет бюджетных выплат, – нужны дополнительные средства. Вот они сейчас кредитов наберут, и на какой-то короткий период, популистически, это сработает.

Откуда они возьмут в бюджете дополнительные средства кроме как получив кредиты от МВФ, ЕБРР и пр? Вот отсюда и будут финансироваться выплаты и повышение минимальной зарплаты», – сказал Валентин Землянский.