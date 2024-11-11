Вражеская «медийка» умеет работать – Монтян призвала не верить Соловьёву

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В Вашингтоне ещё не определились, стоит ли им идти на какую-то договорённость с Москвой, или продолжать «душить» Россию войной и санкциями.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас вообще пошел разговор о том, что Украина может использовать резервы для очередного контрнаступа. А резервы имеются. Они просто придерживаются. А зачем они придерживаются, какие там мысли в головах у салорейховских, вернее пентагоновских и натовских стратегов, мы не знаем. Верить вот этим вот байкам, что Запад ослаб – это пурга. Они просто ловко всегда это имитируют. У них с медийкой всё хорошо, она действительно выполняет свою роль. Там нет невменяемых Владимиров Рудольфовичей, которые орут сутками напролёт про богомерзких криптохохлов. У них медиечка работает как часы», – сказала правозащитница.

При этом, отвечая на вопрос о вероятности выборов на Украине, Монтян подчеркнула, что странам западного блока спешить некуда.

«На Западе это все не так быстро. Им некуда спешить, фронт движется слишком медленно. Салорейх ведет тяжелейшие арьергардные бои, даже отступая, наносит нам огромные потери. И Запад просто нуждается во времени для транзитного перехода между демократами и республиканцами. Меня поражают люди, которые лучше Трампа знают, какое он примет решение. Естественно, посоветовавшись с кучей советников, которые примут какое-то решение, что делать дальше, как додавливать Кремль на договорняк, и надо ли его вообще додавливать? Может, точка зрения возобладает, что пусть всё идёт себе спокойно, как идет. А мы там съедем на то, что мы предложили условия, Кремль отказался, значит, идем по плану Б и будем медленно удушать Россию, разлагать ее изнутри мигрантами, либердой, и так далее. Есть миллион болевых точек, на которые можно надавить в России», – подытожила она.