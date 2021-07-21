«Вражеская организация»: партии «Яблоко» скоро конец – Жириновский

21.07.2021, Москва, Елена Острякова

Российская либеральная партия «Яблоко» в ближайшие годы будет ликвидирована.

Такой прогноз в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Яблоко» будет в ближайшие годы включено в перечень нежелательных организаций и будет запрещено. Только за позицию по Крыму, по Донбассу и по пандемии. Это враждебная организация в нашей стране, она закончит так же плохо, как ПАРНАС (либеральная партия, лишена государственной регистрации – ред.)», – сказал Жириновский.

По его мнению, «Яблоко» не спасут недавние высказывания его лидера Григория Явлинского против блогера-уголовника Алексея Навального.

«Это Гришино желание остаться хоть чуть-чуть на поверхности подольше. Если он будет критиковать Навального, момент уничтожения «Яблока» будет длиться дольше. Если он снова с кем-то попытается объединиться и выкидывать какие-то лозунги дурацкие, то в ближайшие пять лет будет уничтожен», – сказал Жириновский.

На прошлых выборах в Госдуму РФ Явлинский поставил под вопрос российский статус Крыма. В итоге «Яблоко» не только не преодолело 5% барьер, но и сам Явлинский стал лидером антирейтинга.