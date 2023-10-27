Вражеский язык не получит никаких преференций в ДНР – Пушилин

Анатолий Лапин.  
27.10.2023 18:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Мова, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


В ДНР не планируют возвращать в Конституцию украинский язык в качестве государственного.

Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ДНР не планируют возвращать в Конституцию украинский язык в качестве государственного. Об этом...

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По словам руководителя ДНР, украинский язык здесь считают языком врага, который продолжает уничтожать мирное население республики.

«Что касается украинского языка, в Донецкой Народной Республике мы давно уже определились – у нас он был, я напомню, в 14-м году у нас Конституция появилась, и, безусловно, мы на такое чудовищное развитие событий со стороны украинского режима не рассчитывали, потому мы к языкам-то нормально относились, и он был государственным. Потом изменения в Конституцию были внесены, государственным стал только русский язык.

Я со своей позиции, пока я занимаю должность, не допущу, чтобы украинский язык появился в качестве государственного или еще какого-то привилегированного на территории Донецкой Народной Республики. Уверен, что такую позицию поддерживает большинство жителей, потому что очень легко рассуждать что там с украинским языком, но на этом языке нас уничтожали, продолжают уничтожать и совершаются преступления. Увы, это так. У нас негативное отношение к украинскому языку», – заявил Пушилин.

Переехавший в Донецк блогер Денис Селезнев отмечает, что украинскому языку нет места в качестве государственного не только в ДНР, но и на всех других новых территориях России:

«В Пушилине я не сомневался. Донбасцы знают цену укромове. А вот каким таким хреном чиновники в Запорожской области 46% «розмовляющих» там насчитали, вот это вопрос интересный. Удивительным образом, будучи сам из Запорожской области, я не знаю ни единого человека, который бы на ней разговаривал. Что за муть они там мутят».

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