Вредительство или глупость? – Почему либералы ругают медцентры от Минобороны

17.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские либералы нашли новый объект для нападок. Теперь неполживцы критикуют медицинские центры, построенные Министерством обороны по всей России. Учреждения уже более месяца принимают больных в российских регионах. Они стали хорошим подспорьем местным властям, оказавшимся в трудной ситуации во время пандемии. Госпитали послужат и после ее окончания, поскольку могут быть быстро перепрофилированы под разные профили.

Тем не менее, российские либералы не унимаются и продолжают брызгать слюной – их не устраивает «трата бюджетных средств», критике подвергается то, что центры строились без конкурса и военными и так далее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Нападки на военных безосновательны – ни одно другое ведомство не могло бы построить подобные объекты в столь быстрые сроки, объясняют эксперты. Будь это не Минобороны, а обычная строительная компания, документы на возведение, вероятно, до сих пор бы блуждали по разным кабинетам.

В комментарии «ПолитНавигатору» Екатерина Алтабаева, сенатор Совета Федерации от Севастополя, где был построен один из таких медицинских центров, подчеркнула, что без нового военного госпиталя ресурса местной инфекционной больницы не хватило бы для борьбы с COVID-19.

«Деньги на строительство госпиталя не были потрачены бесцельно, это совершенно очевидно. Это было необходимо сделать, потому что мы и сегодня не знаем, как дальше сложатся события, как они будут развиваться. Я имею в виду угрозу второй волны (коронавируса, – авт.).

А если у нас не будет мест? В тех условиях, в которых мы были в апреле, совершенно невозможно было точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация. Поэтому, мне кажется, совершенно разумным и правильным «стелить солому», то есть, готовиться.

Если нам какие-то койки не пригодились сейчас, то конечно, они могут быть перепрофилированы и использоваться для лечения больных другими заболеваниями. Поэтому я не спешила бы с жёсткими оценками и рекомендовала бы не делать выводов, когда еще июнь. Осенью обязательно растет заболеваемость респираторными, вирусными заболеваниями. Хорошо, если это будет не Covid, или другая тяжелая инфекция, – тогда можно думать о том, как перепрофилировать данные учреждения.

А когда мы говорим «не нужно было его строить» – а вдруг у нас была бы такая ситуация, которая была в крупных центрах? Количеством коек в нашей инфекционной больнице мы бы не справились», – заявила Алтабаева.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, претензии либералов по поводу того, что Минобороны получило задание строить медцентры без конкурса – абсолютно неуместны.

В условиях чрезвычайной ситуации, которой стала эпидемия, ни одно другое ведомство не смогло бы сработать так слаженно и эффективно, объяснил Шурыгин.

«Я считаю, что эти центры не просто эффективны, а, можно сказать, почти гениально построены, потому что было принято вовремя решение, и совершенно очевидно, что оно было адекватным, во-вторых, скорость, с которой все это было сделано, и качество, конечно, достойны всяческих похвал. Соответственно, они попали в самую точку, потому что только военнослужащих заболело больше пяти тысяч, соответственно, для этого уже были развернуты специальные койко-места. Кроме того, они на себя теперь берут часть нагрузки в провинциях, где местная медицина может не справляться с проблемами.

Что касается критики либералов, то особые условия диктуют особые решения – они бы еще в 41-м году предложили провести тендер на закупку вооружений для Красной Армии!

Нужно понимать, что, если ситуация чрезвычайная, то пытаться проводить полгода тендеры, как хотел один губернатор, которого одернул президент, – это признак большой глупости. В данном случае это говорит только о том, что нужна критика ради критики – ну, мы это слышали, поэтому мне абсолютно безразлично, что говорят либералы», – заявил Шурыгин.