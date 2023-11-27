Времени до последнего украинца осталось в обрез – Джеффри Сакс
Война против России «до последнего украинца» подходит к концу, и вскоре украинское государство перестанет существовать.
Об этом в эфире телеканала «The Hill» заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас мало времени. У Запада кончилось терпение, кончилась поддержка, закончились 155-мм снаряды. И, к сожалению, на Украине не хватает солдат.
Так что старая фраза что мы будем там до последнего украинца, происходит прямо сейчас в прямом смысле. Украина потеряла сотни тысяч человек в этой абсолютно глупой войне, которой можно было избежать», – сказал Сакс.
По его мнению, прекратить смертоубийства может Вашингтон, предоставив гарантии того, что не будет расширять НАТО на восток.
«Это должно прекратиться, США должны помочь покончить с этим самым благоприятным образом, сказав: «Мы не собираемся расширяться, это была какая-то глупая идея Джорджа Буша младшего, и нам следовало провести переговоры с вами». В противном случае – Россия просто не согласится на прекращение огня», – добавил он.
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