Времени до последнего украинца осталось в обрез – Джеффри Сакс

Вадим Москаленко.  
27.11.2023 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Война против России «до последнего украинца» подходит к концу, и вскоре украинское государство перестанет существовать.

Об этом в эфире телеканала «The Hill» заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война против России «до последнего украинца» подходит к концу, и вскоре украинское государство перестанет...

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«У нас мало времени. У Запада кончилось терпение, кончилась поддержка, закончились 155-мм снаряды. И, к сожалению, на Украине не хватает солдат.

Так что старая фраза что мы будем там до последнего украинца, происходит прямо сейчас в прямом смысле. Украина потеряла сотни тысяч человек в этой абсолютно глупой войне, которой можно было избежать», – сказал Сакс.

По его мнению, прекратить смертоубийства может Вашингтон, предоставив гарантии того, что не будет расширять НАТО на восток.

«Это должно прекратиться, США должны помочь покончить с этим самым благоприятным образом, сказав: «Мы не собираемся расширяться, это была какая-то глупая идея Джорджа Буша младшего, и нам следовало провести переговоры с вами». В противном случае – Россия просто не согласится на прекращение огня», – добавил он.

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