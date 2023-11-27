Война против России «до последнего украинца» подходит к концу, и вскоре украинское государство перестанет существовать.

Об этом в эфире телеканала «The Hill» заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас мало времени. У Запада кончилось терпение, кончилась поддержка, закончились 155-мм снаряды. И, к сожалению, на Украине не хватает солдат.

Так что старая фраза что мы будем там до последнего украинца, происходит прямо сейчас в прямом смысле. Украина потеряла сотни тысяч человек в этой абсолютно глупой войне, которой можно было избежать», – сказал Сакс.