Времени в обрез: мировые лидеры ещё ждут, когда Зеленский поумнеет

12.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Президенты всех стран продолжают присматриваться к Владимиру Зеленскому, чтобы понять, какую политику он будет вести после того, как адаптируется к новой должности.

Об этом в эфире YouTube-канала «News Front» заявил журналист Максим Кононенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К Зеленскому его коллеги из других стран мира, включая нашего (президента Владимира Путина – прим. ред.) относятся по-отечески терпеливо. Его не сливают сразу. На самом деле Путин ни одного дурного слова про него до сих пор не сказал. Но пока не дожидаются, пока просто присматриваются.

Надо понимать, что Трамп, который стал первым президентом США, прежде не имея никакого отношения к политике, больший политик, чем Зеленский. Потому что Зеленский – абсолютно далёкий от этого мира человек. И подход к миру у артиста и у политика радикально разный, и поэтому надо перестраиваться.

Может быть, однажды, Владимир Зеленский проснётся утром, и его осенит какая-то гениальная идея, которая всех примирит и всем будет хорошо. Пока мы видим, что этого не происходит, но все продолжают надеяться. Наверное, год после избрания у него есть», – сказал Кононенко.