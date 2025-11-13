Временная передышка: Итоги визита Токаева в Москву

Встречу между Путиным и Токаевым надо рассматривать как стремление Москвы и Астаны сохранить нынешний «статус кво» и не позволить скатиться отношениям между двумя странами до уровня враждебных. Практически эти переговоры стали инструментом смягчения эффекта саммита «Центральная Азия – США», на котором обозначился перекос внешней политики Казахстана в сторону Запада.

Если смотреть со стороны, то визит президента РК в РФ 11 -12 ноября и количество подписанных соглашений выглядит внушающим. Страны по итогам встречи намерены увеличить товарооборот до 30 млрд долларов, в РК возведут новые предприятия с участием российского капитала и завершилась подготовка по подписанию соглашения о строительстве АЭС с участием «Росатома». Владимир Путин был приглашён с ответным визитом и согласился посетить Казахстан в следующем году.

Правда, бросалась в глаза подобострастная лесть Токаева, который сначала пел оды Трампу в Вашингтоне, а через несколько дней источал елей уже в Москве, что у многих вызвало только ухмылку и подозрения в неискренности. Подобное демонстрирует неуверенность и желание правящей казахстанской элиты понравиться сразу всем сторонам, чтобы случаем не попасть под раздачу.

И действительно, Астана сейчас пытается во чтобы-то ни стало усидеть сразу на трёх стульях одновременно с США, Россией и Китаем и сохранить своей прежний многовекторый курс, создателем которого еще при экс-Елбасы был как раз сам Токаев. Но это уже получается с трудом, и колёса механизма прокручиваются со скрипом, а зубья просто рассыпаются на фоне того, как Казахстан становится признанным форпостом экспансии Запада в регионе.

И пока надо с большой долей осторожности относится к официальным высказываниям «о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», так как таких документов, как и деклараций «о вечной дружбе» было подписано немало в своё время, как и то, что РК является соучредителем ЕАЭС и ОДКБ, которые рискуют превратиться в организации на бумаге на фоне торговых войн и производства турецкого вооружения.

Безусловно, позитивный эффект от переговоров в Москве есть, и он заключается в том, что предприняты усилия по сохранению влияния в РК, и что есть основания говорить о том, что сотрудничество в энергетической, аграрной и образовательной сферах продолжится, так как Астана зависима в них от России и кровно заинтересована. Но это можно назвать лишь подтверждением тех планов и задач, которые уже были свёрстаны.

По сути, это развитие по инерции от толчка, запущенного ранее, но не новый импульс. То есть за переговорами на самом деле кроется стремление не допустить дальнейшего сползания Астаны в лагерь открытых врагов Москвы и сохранить, любыми путями сберечь «статус кво».

Данная задача продиктована тем, что киевский режим еще не повержен окончательно, а Россия не может сразу действовать на нескольких направлениях одновременно и довести ситуацию до образования новой цепочки недружественных государств в Средней Азии или даже «южного фронта». Практически это попытка купировать негативные тенденции, связанные как раз с нынешним геополитическим разворотом правящих элит РК и ЦА на Запад.

Но угрозы, исходящие от захвата месторождений редкоземельных металлов западными корпорациями, от выстраивания Транскаспийского маршрута в обход РФ и от появления военно-политического блока в рамках Организации тюркских государств и под эгидой Анкары и Лондона – никуда не делись, так как причины противоречий этими переговорами разрешены не были.

Ситуацию метко обрисовал бывший посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст, который объяснил стремление Трампа после саммита в Вашингтоне с главами республик ЦА пока не провоцировать Москву и тихой сапой проскочить в регион словами: «мы хотим быть там, не вызывая ревности у Пекина или Москвы».

Пока же у меня заявления Токаева взывают стойкие ассоциации с Януковичем, который хотел также усидеть на всех стульях сразу.