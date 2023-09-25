Время аплодисментов для Зеленского уже ушло

Мировое сообщество переоценивает помощь Украине и ее влияние на ход войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Вигиринского, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило ожидать на горячий прием в США и очередной порции овации в Конгрессе во время своего недавнего визита.

«Если брать выступление в Конгрессе, то разрешение на выступление не получено. Почему? Ну, потому что время выступлений и время аплодисментов, и время красивых слов, оно ушло. Чистый прагматизм – зачем Зеленскому выступать в Конгрессе? Может он продавить билль на уровне межпартийного противостояния республиканцев?

Оно [время] ушло с точки зрения оценки войны и помощи Украине в мировом сообществе. Для американцев дело же не в этом – Байден же его принял, двери не закрыл, пресс-конференцию провели. То, как американское общество оценивает встречу или вояж Зеленского – это отдельная история», – считает Вигиринский.