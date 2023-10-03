Время авансов и эйфории для Украины закончилось – Бондаренко

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Украина больше не будет получат помощь авансом, эйфории от нее тоже ни у кого не будет.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, хоть от киевского режима никто и не отвернется в открытую, но больше безоговорочной поддержки не будет.

«Не думаю, что Евросоюз повернется спиной к Украине, но то, что той открытости в отношениях между Украиной и Евросоюзом, которая была год назад, уже не будет. Время авансов и время эйфории закончилось. Более того, время перепуга, который был у Евросоюза, тоже закончилось. Поэтому я думаю, что сейчас начнется время прагматики, оно уже началось. Условно говоря, разного рода заявления, типа «мы стоим на защите европейских ценностей, если бы не мы, то Европа уже давно загнулась бы под ударами России, мы являемся главным щитом Европы и прочее, вы должны нам, потому что мы вас защищаем» – это время закончится. Теперь будет время абсолютно прагматического разговора», – заявил Бондаренко.