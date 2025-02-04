Время бесплатного газа закончилось: Приднестровье готовится к новым реалиям

Острая фаза энергетического кризиса в Приднестровье преодолена, но до полного разрешения проблемы еще далеко. Газ поступает в республику по временной схеме за счет средств гранта Евросоюза. Сейчас идет работа по заключению долгосрочных контрактов с компаниями-поставщиками. Россия кредитует республику, чтобы Тирасполь мог оплачивать газ по европейским ценам.

Впереди – поиск важных решений в энергетической сфере и для Тирасполя, которому придется привыкать жить в новых экономических реалиях, и для Кишинева, который заинтересован в возобновлении поставок дешевой электроэнергии из Приднестровья, особенно в преддверии парламентских выборов. Ситуацию в интервью ПолитНавигатору комментирует политолог Анатолий Дирун.

ПолитНавигатор: Для Приднестровья закончился очень тяжелый месяц, в дома и учреждения вернулось тепло, население полностью обеспечено электроэнергией. Но республика будет получать газ в качестве европейской помощи только до 10 февраля. Что дальше? Здесь уже высказываются опасения, что Приднестровье станут медленно душить, давая западные газовые транши только на нужды населения и убивая при этом экономику.

Анатолий Дирун: Полагаю, что таких жестких отключений газа уже не будет, но стабильно будут возникать ситуации с новыми политическими условиями поставок со стороны Кишинева, так как именно правительство РМ сегодня контролирует инфраструктуру поставок газа в регион. В то же время у Молдовы немного пространства для маневра, так как в любом случае у Тирасполя есть российские средства для оплаты газа, что поможет избежать нового жесткого сценария.

ПолитНавигатор: Сейчас спасителями Приднестровья представлены Молдова и ЕС, глава ПМР Вадим Красносельский через свой телеграм-канал лично благодарил Урсулу фон дер Ляйен за содействие в преодолении кризиса. Россию западные партнеры и Кишинев пытаются всячески исключить из механизма предоставления помощи Приднестровью. Что предпринимает в этой ситуации Москва?

Анатолий Дирун: Думаю, что если бы Вадиму Красносельскому надо было поблагодарить Джорджа Сороса за оказанную помощь в решении газовой проблемы – он бы это сделал. Но фактически такая благодарность – это правило хорошего тона. Все хорошо понимают, что в газовой битве за Приднестровье ЕС потерял инициативу. Финансовая помощь ЕС по поставкам газа – это уже ответ на российское предложение и готовность оплачивать фактически за Тирасполь природный газ. Стратегически ЕС пока не решил главную задачу: как обеспечить стабильные поставки дешевой электроэнергии от Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, для Молдовы. Покупка дорогого электричества в Румынии – это мина замедленного действия для молдавской экономики.

ПолитНавигатор: Кишинев и Киев несколько раз за минувший месяц говорили о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья как предпосылке для урегулирования газового кризиса. Будет ли Молдова и дальше стремиться к реинтеграции без учета мнения Тирасполя и Москвы? Сохраняется ли вероятность решения приднестровского вопроса силовым путем?

Анатолий Дирун: Теоретическая возможность силового сценария для решения Приднестровского конфликта всегда есть. На практике шансы на это – практически нулевые. В условиях начала подготовительного этапа переговоров по урегулированию кризиса на территории Украины любая военная провокация в зоне безопасности будет жестко пресекаться как со стороны Москвы, так и Вашингтона.

ПолитНавигатор: Сейчас много пишут о «нелогичном поведении» России в отношении Приднестровья, которое Москва так долго поддерживала, а потом оставила без газа. Есть мнение, что Кремль нашел подходящий момент для объединения Молдовы с Приднестровьем, которого не мог добиться много лет. Как это можно прокомментировать, зачем России сейчас дополнительный очаг напряженности в регионе?

Анатолий Дирун: Все разговоры о том, что Москва оставила Приднестровье или это подходящий момент для объединения Тирасполя и Кишинева на российских условиях – это неплохая медийная конспирологическая история. Но с точки зрения конфликтологии и вопросов региональной безопасности она не имеет никакого практического основания. Для Москвы газовый кризис – это навязанный внешними партнерами сценарий, где Кишинев сыграл роль исполнителя во вред своим национальным интересам, включая экономический аспект. В условиях войны на Украине и подготовке к урегулированию этого кризиса возникновение нового очага напряженности еще на одном направлении было для Москвы, мягко говоря, некомфортной ситуаций.

Но российская сторона не могла допустить навязывания новых правил и признания того факта, что Кишинев уже якобы не должен за газ 700 миллионов долларов. Скорее, в России с удивлением наблюдали, как Молдова добровольно отказывается от дешевой электроэнергии, которая до кризиса поступала туда из Приднестровья, и не могли поверить, что молдавское руководство будет стрелять себе в ногу.

В то же время следует признать, что российские медийщики пропустили информационный удар и не просчитали всех негативных медийных последствий газового кризиса в этой специальной когнитивной операции.

Что касается российского влияния на парламентские выборы, то у Москвы сегодня нет стратегии и понимания, как переломить ситуацию в свою пользу. Возможно, что-то прояснится в этом вопросе к весне. Сегодня ключевое значение для результатов выборов имеет позиция Вашингтона в желании поддерживать действующее правительство. Пока эта позиция покрыта туманом.

ПолитНавигатор: Можно ли рассчитывать, что Приднестровье и Молдова в недалеком будущем все же будут получать российский газ – ведь грантовая помощь ЕС не может длиться вечно? Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, кстати, на днях сообщил, что Еврокомиссия ведет с Украиной переговоры о возобновлении транзита российского газа в Европу.

Анатолий Дирун: Возобновление поставок российского газа в станы ЕС, включая Молдову, должно, по нашему мнению, возобновиться до конца этого года или в начале следующего. ЕС предстоит принять сложное решение по данному вопросу, но оно будет принято. Конечно, и от позиции молдавского руководства будет зависеть, насколько оно хочет вернуться к схеме «политический газ для Приднестровья в обмен на дешевую электроэнергию». Ответ на этот вопрос мы получим по итогам выборов в молдавский парламент.

ПолитНавигатор: В Молдове уже идет активная подготовка к этим выборам. Как отразится газовый кризис, затронувший оба берега Днестра, на позициях правящей команды?

Анатолий Дирун: Газовый кризис усилил уровень недоверия к партии PAS, но пока оппозиция не в состоянии использовать эту ситуацию для перелома общественного мнения в свою пользу. Однако по мере роста цен в течение ближайших месяцев – по причине закупки дорогой электроэнергии – PAS будет стремительно терять свои позиции.

ПолитНавигатор: Приднестровье пережило серьезное испытание – возможно, самое крупное после вооруженного конфликта на Днестре 1992 года. Люди консолидировались, помогали друг другу, героически работали в трудных условиях. Многие наблюдатели отмечают, что приднестровцы пережили очередной кризис достойно и в целом спокойно. Можно ли говорить об особенном приднестровском характере, о том, что люди верны идеалам, провозглашенным 35 лет назад при создании республики?

Анатолий Дирун: Конечно, в период кризиса общество в Приднестровье консолидировалось, внутреннего раскола, который мог бы быть, не случилось. Но одного характера здесь мало: люди бились за свои дома, родных и близких, так как понимали, что надо рассчитывать и на самих себя в этой сложной и большой геополитической игре.

ПолитНавигатор: Приднестровье, столкнувшееся с энергетическим коллапсом, берется за разработку стратегии развития энергетики, внедрение энергосберегающих технологий. Что это даст республике, которая почти полностью газифицирована? Могло ли Приднестровье лучше подготовиться к энергокризису, который наступил совсем не внезапно?

Анатолий Дирун: Для специалистов возможность возникновения кризисной ситуации не являлась сюрпризом. Как минимум было полтора года, чтобы лучше подготовиться к этому жесткому сценарию, но кардинальных мер не было принято. Надеялись на то, что «вдруг пронесет», никому не хотелось бать на себя ответственность за выделение средств на финансированию новых статей расходов. Сейчас очевидно, что граждан Приднестровья в среднесрочной перспективе будет ждать рост цен на коммунальные услуги, газ и электроэнергию. При низком уровне заработных плат и пенсий это будет настоящим шоком для населения.

И это уже вопрос необходимости изменения монопольной модели экономики Приднестровья – либо этот процесс начнет сам Тирасполь при поддержке Москвы, либо его навяжут партнеры из Европейского союза. Время бесплатного газа для Приднестровья закончилось, нужно готовиться к новым реалиям.