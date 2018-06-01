05.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Максим Карпенко

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«Время безнаказанности Украины подходит к концу»

Донецк готов вернуть тяжёлые вооружения на линию фронта, заявил спикер парламента ДНР Денис Пушилин. Время безнаказанности Украины проходит, предупреждают донецкие депутаты. Жесткие заявления из ДНР – попытка остановить готовящееся наступление ВСУ, поясняют опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

«Если Украина в кратчайшие сроки не поменяет позицию, если гаранты Минских соглашений, та их часть, которая больше воздействует на Украину, не займут более активную позицию, то нам, наверное, придется возвращать на прежние позиции свои подразделения. Все готово к симметричным действиям», – заявил Пушилин в интервью РИА-Новости.

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Время безнаказанности Украины подходит к концу, заявил «ПолитНавигатору» депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.

«Дело в том, что Украина, вернее её остатки, не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, всегда первой нарушала все перемирия, поэтому это решение вполне логично. Симметрично или ассиметрично – нужно отвечать так, чтобы наши «соседи» очень четко понимали, что ответка будет непременно и всегда. Я полагаю, что Киеву нужно осознать, что решение по этому поводу уже принято, время безнаказанности для военных преступников в любом случае подходит к концу», – отметил депутат.

Политолог Денис Денисов полагает, что заявление Пушилина – это предостережение для Украины, готовящей наступление своей группировки в Донбассе.

«В последние несколько недель сильно обострилась ситуация на линии соприкосновения, и все больше складывается впечатление, что Украина готовит широкомасштабную наступательную операцию. У донбасских республик просто не остается другого выхода, как публично заявить подобного рода вещи, – чтобы украинские военные, украинское политическое руководство прекрасно понимало, что, в случае, если они пойдут на очередную авантюру, связанную с попыткой военным способом урегулировать ситуацию, то они получат симметричный, а то и асимметричный ответ, – и понесут потери, которые не позволят им не то, чтобы захватывать новые территории ДНР и ЛНР, а, вероятнее всего, получат контрудар, и линия соприкосновения придет в тот вид, в котором была изначально прописана», – заявил Денисов «ПолитНавигатору».

«Если Украина не выполняет Минские соглашения, ДНР и ЛНР не могут выступать в качестве овечек, предназначенных для убоя. Если Киев не выполняет Минские соглашения и сосредотачивает тяжелую боевую технику в зонах, которые запрещены, в данном случае ответными действиями ДНР и ЛНР должны нейтрализовать сложившуюся ситуацию и принимать для этого соответствующие меры. Вина за это полностью ляжет на Киев, который сегодня нарушает Минские соглашения», – соглашается российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.