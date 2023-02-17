«Время для диалога прошло» – Макрон призывает НАТО к войне с Россией

Константин Серпилин.  
17.02.2023 19:40
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока не пойдут ни на какие переговоры и будут продолжать войну против России до тех пор, пока ситуация в Европе окончательно не разрешится.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не пойдут ни на какие переговоры и будут продолжать войну против...

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«Никто не может изменить географию России, она всегда будет частью Европы, географически. Никто из нас не может устранить дилемму, которая состоит в том, что на нашем континенте не будет прочного мира, если не будет решён вопрос России.

В этом смысле мы должны продолжать движение вперёд. Не надо быть наивными, не надо питать иллюзий. Проявлять сплочённость, силу, но быть готовыми к диалогу в рамках наших возможностей», – вещал Макрон.

Однако французский президент подчеркнул, что время для диалогов с Россией вышло, впереди может быть только война.

«Хотя, сейчас не время для диалога. Россия выбрала путь войны, эскалации. Россия приняла решение наносить удары по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления.

Россия не должна победить в этой войне. Российская агрессия должна потерпеть неудачу, поражение», – добавил он.

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