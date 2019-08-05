Время для возвращения Донбасса на Украину ушло

05.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители Донбасса вряд ли захотят жить в одном государстве Украиной, которая пытается их уничтожить.

Об этом в комментарии «Дума-ТВ» заявил член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от фракции ЛДПР Павел Шперов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение вопроса по Донбассу одними только законами сделать невозможно, потому что первоочередная проблема была именно в отношении украинских властей к своим собственным гражданам. То есть их считали гражданами второго сорта, и люди в какой-то момент просто восстали. Поэтому сейчас только на законодательном уровне очень тяжело ситуацию сдвинуть.

Но я со своей стороны считаю, что всё-таки время уже ушло, то есть те люди, которые долгие годы страдали от последствий украинских атак, они вряд ли уже захотят жить в одном государстве с теми, кто пытался их уничтожить», – заявил Шперов.