«Время героев прошло»: в Днепропетровске снесли памятник легендарному летчику и писателюову
На Украине продолжается снос памятников деятелям науки и культуры, имеющих отношение к российской или советской истории.
Так, в Днепропетровске демонтировали памятник легендарному летчику Валерию Чкалову, командиру экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Памятник находился на входе в парк имени Глобы. Демонтаж проведен в соответствии с решением горисполкома №1055 от 6 декабря 2022 года.
Заместитель мэра Днепропетровска Михаил Лысенко сообщил, что всего в городе демонтируют 6 памятников.
«Все демонтированные памятники мы отвозим на базу одного из коммунальных предприятий города под ответственное хранение, а их дальнейшая судьба будет решаться специалистами Днепровского городского совета. Постаменты мы пока трогать не будем. А что будет размещено на местах демонтированных памятников, пока тоже неизвестно. Как только появится какое-то понимание, мы, конечно же, сообщим дополнительно», — заявил Лысенко.
Уроженец Днепропетровска, депутат Верховной рады Олег Царев напомнил, что постамент памятника Чкалову украшали его слова «Моя жизнь принадлежит Родине».
«Очень красивый памятник, очень хорошо его помню. С детства мне мама постоянно повторяла фразу Чкалова: «Если быть, то быть первым (лучшим)». На этой фразе я вырос. Чкалов с этими словами был фактически членом моей семьи.
Сначала умерла великая страна. Потом решили, что, пока сохранилась память, смерть страны не окончательна и все может вернуться. Сейчас убивают память. Память — памятники нашим героям. Время героев прошло. Пришла новая Беда. Новое время ждет новых героев — тех, кто спасет мир в этот раз», – заявил Царев в своем телеграм-канале.
Кроме того, 26 декабря в городе снесли памятник писателю Максиму Горькому, а накануне – пионеру-герою Володе Дубинину, поэту Александру Пушкину и революционеру Александру Булыгину.
Еще осталось демонтировать три памятника: ученому Михаилу Ломоносову, герою Великой Отечественной Александру Маросову и советскому военачальнику Ефиму Пушкину.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.