«Время героев прошло»: в Днепропетровске снесли памятник легендарному летчику и писателюову

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На Украине продолжается снос памятников деятелям науки и культуры, имеющих отношение к российской или советской истории.

Так, в Днепропетровске демонтировали памятник легендарному летчику Валерию Чкалову, командиру экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку.

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Памятник находился на входе в парк имени Глобы. Демонтаж проведен в соответствии с решением горисполкома №1055 от 6 декабря 2022 года.

Заместитель мэра Днепропетровска Михаил Лысенко сообщил, что всего в городе демонтируют 6 памятников.

«Все демонтированные памятники мы отвозим на базу одного из коммунальных предприятий города под ответственное хранение, а их дальнейшая судьба будет решаться специалистами Днепровского городского совета. Постаменты мы пока трогать не будем. А что будет размещено на местах демонтированных памятников, пока тоже неизвестно. Как только появится какое-то понимание, мы, конечно же, сообщим дополнительно», — заявил Лысенко.

Уроженец Днепропетровска, депутат Верховной рады Олег Царев напомнил, что постамент памятника Чкалову украшали его слова «Моя жизнь принадлежит Родине».

«Очень красивый памятник, очень хорошо его помню. С детства мне мама постоянно повторяла фразу Чкалова: «Если быть, то быть первым (лучшим)». На этой фразе я вырос. Чкалов с этими словами был фактически членом моей семьи. Сначала умерла великая страна. Потом решили, что, пока сохранилась память, смерть страны не окончательна и все может вернуться. Сейчас убивают память. Память — памятники нашим героям. Время героев прошло. Пришла новая Беда. Новое время ждет новых героев — тех, кто спасет мир в этот раз», – заявил Царев в своем телеграм-канале.

Кроме того, 26 декабря в городе снесли памятник писателю Максиму Горькому, а накануне – пионеру-герою Володе Дубинину, поэту Александру Пушкину и революционеру Александру Булыгину.

Еще осталось демонтировать три памятника: ученому Михаилу Ломоносову, герою Великой Отечественной Александру Маросову и советскому военачальнику Ефиму Пушкину.