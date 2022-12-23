Время играет на Россию, бойня будет в феврале, – воюющий депутат Киевсовета

23.12.2022  13:40 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 583
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Снижение интенсивности боевых действий и распутица играют на руку российской стороне, которая за время затишья продолжала подготовку резервов.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил депутат Киевсовета Юрий Федоренко, примкнувший к ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снижение интенсивности боевых действий и распутица играют на руку российской стороне, которая за время...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Федоренко, самые жесткие бои на фронтах возобновятся в феврале.

«В той ситуации, которая сложилась, общеполитической, и то, что мы видим по подготовке российских войск, у нас сейчас время играет больше на стороне Российской Федерации. Потому что, чем больше мы буксуем, Российская Федерация в это время кует в своем тылу подкрепление для своей достаточно сильно пощипанной армии…

Сейчас есть наличный потенциал Вооруженных сил Украины для того, чтобы на ключевых для нас направлениях, в том числе и на луганском, осуществить и завершить контрнаступательные действия, забрав основные логистические центры.

Преградой является исключительно погода. Пока погода является преградой для Вооруженных сил Украины, российские оккупационные войска продолжают активное обучение своего резерва именно из числа живой силы. Соответственно, самые острые бои будут, ориентировочно в феврале месяце – начало или середина», – считает Федоренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть