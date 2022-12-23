Время играет на Россию, бойня будет в феврале, – воюющий депутат Киевсовета

Снижение интенсивности боевых действий и распутица играют на руку российской стороне, которая за время затишья продолжала подготовку резервов.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил депутат Киевсовета Юрий Федоренко, примкнувший к ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Федоренко, самые жесткие бои на фронтах возобновятся в феврале.

«В той ситуации, которая сложилась, общеполитической, и то, что мы видим по подготовке российских войск, у нас сейчас время играет больше на стороне Российской Федерации. Потому что, чем больше мы буксуем, Российская Федерация в это время кует в своем тылу подкрепление для своей достаточно сильно пощипанной армии…

Сейчас есть наличный потенциал Вооруженных сил Украины для того, чтобы на ключевых для нас направлениях, в том числе и на луганском, осуществить и завершить контрнаступательные действия, забрав основные логистические центры.

Преградой является исключительно погода. Пока погода является преградой для Вооруженных сил Украины, российские оккупационные войска продолжают активное обучение своего резерва именно из числа живой силы. Соответственно, самые острые бои будут, ориентировочно в феврале месяце – начало или середина», – считает Федоренко.