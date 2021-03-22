«Время играет на Россию, Крым уплывает!» – Чубаров

22.03.2021

Новости Украины

Крым, как мочалка, наполняется морской водой, а потому единственное, что может спасти полуостров – это не возобновление подачи пресной воды с материка, а «деоккупация».

Об этом в эфире YouTube-канала «Общественное Крым» заявил председатель запрещенного в России Меджлиса, экстремист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Над Крымом разворачивается масштабная экологическая катастрофа. Это действительно катастрофа, потому что они беспощадно эксплуатируют недра. Они вытягивают питьевую воду, а там все заполняется морскою, и Крым наполняется, как мочалка, этой морской водой, а это все потом отображается на поверхности и так далее. Тут единственный фактор, который может это все остановить – деоккупация Крыма», – озвучил меджлисовские фейки Чубаров.

«Нам нужно думать о том, как скорее возвращать Крым с его людьми, а не думать, что будет, когда там произойдет экологическая катастрофа, которая сейчас начинается. Все равно крымские татары останутся на своей земле. Я хотел бы, чтобы об этом думали в нашем государстве и об этом думали наши руководители, у нас крымских татар нет времени.

Если кто-то думает, что у Украины как государства есть время, он тоже ошибается, потому что каждый день размытия территориальной целостности – это очень большие вызовы для государства. Время играет не на нас, не на Украину, время играет на Россию», – предупредил меджлисовец.