Подпишись на рассылку
22.03.2021
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Севастополь, Украина
Просмотров:

«Время играет на Россию, Крым уплывает!» – Чубаров

Новости Украины

Крым, как мочалка, наполняется морской водой, а потому единственное, что может спасти полуостров – это не возобновление подачи пресной воды с материка, а «деоккупация».

Об этом в эфире YouTube-канала «Общественное Крым» заявил председатель запрещенного в России Меджлиса, экстремист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Над Крымом разворачивается масштабная экологическая катастрофа. Это действительно катастрофа, потому что они беспощадно эксплуатируют недра. Они вытягивают питьевую воду, а там все заполняется морскою, и Крым наполняется, как мочалка, этой морской водой, а это все потом отображается на поверхности и так далее. Тут единственный фактор, который может это все остановить – деоккупация Крыма», – озвучил меджлисовские фейки Чубаров.

«Нам нужно думать о том, как скорее возвращать Крым с его людьми, а не думать, что будет, когда там произойдет экологическая катастрофа, которая сейчас начинается. Все равно крымские татары останутся на своей земле. Я хотел бы, чтобы об этом думали в нашем государстве и об этом думали наши руководители, у нас крымских татар нет времени.

Если кто-то думает, что у Украины как государства есть время, он тоже ошибается, потому что каждый день размытия территориальной целостности – это очень большие вызовы для государства. Время играет не на нас, не на Украину, время играет на Россию», – предупредил меджлисовец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть