«Время халявы заканчивается» – киевский экономист о надвигающемся безденежье Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Восстановления юга Украины от последствий взрыва Каховской ГЭС потребует миллиардов долларов, однако ни киевское руководство, ни их западные хозяева не озабочены этими проблемами.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Все эти конференции бессмысленны, пока не закончится война. Пока мы не знаем, как она закончится, с каким итоговым ценником по экономике. Яркий показатель – это, например, катастрофа с Каховской ГЭС. И сейчас проблема, которая возникает в южном географической кластере, это Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области. Там дефицит воды. Это потребует инвестиций миллиарда долларов. Это уже реальные инвестиции, которые нужно вкладывать, чтобы люди там жили. Потому что миллион человек осталось без доступа к питьевой воде, и тяжёлая промышленность там останавливается», – сказал Кущ.

Он обратил внимание, что проблема последствий катастрофы никак не обсуждалась на недавно прошедшей в Лондоне конференции по восстановлению Украины – ее широко рекламировали власти в Киеве, но по факту мероприятие оказалось провальным.

«Эта проблема не нашла отражения в Лондонской конференции, её никто не упоминал как объект инвестирования. Это тоже очень показательно. Ничего конкретного не было. Этот план нужно было разрабатывать с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества. Этот план должен был показать, почему европейцам и американцам выгодно вкладывать деньги в Украину. Потому что время геополитических халявщиков заканчивается», – добавил экономист.