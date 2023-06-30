«Время халявы заканчивается» – киевский экономист о надвигающемся безденежье Украины
Восстановления юга Украины от последствий взрыва Каховской ГЭС потребует миллиардов долларов, однако ни киевское руководство, ни их западные хозяева не озабочены этими проблемами.
Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все эти конференции бессмысленны, пока не закончится война. Пока мы не знаем, как она закончится, с каким итоговым ценником по экономике.
Яркий показатель – это, например, катастрофа с Каховской ГЭС. И сейчас проблема, которая возникает в южном географической кластере, это Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области. Там дефицит воды.
Это потребует инвестиций миллиарда долларов. Это уже реальные инвестиции, которые нужно вкладывать, чтобы люди там жили. Потому что миллион человек осталось без доступа к питьевой воде, и тяжёлая промышленность там останавливается», – сказал Кущ.
Он обратил внимание, что проблема последствий катастрофы никак не обсуждалась на недавно прошедшей в Лондоне конференции по восстановлению Украины – ее широко рекламировали власти в Киеве, но по факту мероприятие оказалось провальным.
«Эта проблема не нашла отражения в Лондонской конференции, её никто не упоминал как объект инвестирования. Это тоже очень показательно. Ничего конкретного не было.
Этот план нужно было разрабатывать с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества. Этот план должен был показать, почему европейцам и американцам выгодно вкладывать деньги в Украину. Потому что время геополитических халявщиков заканчивается», – добавил экономист.
Спасибо!
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