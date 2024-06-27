«Время, когда жалели Украину, кончилось» – депутат Рады
Украина уже не может рассчитывать на сочувствие Запада, который за реальную помощь теперь требует от Киева конкретных действий.
Об этом в интервью экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши западные партнёры [выходки команды Зеленского] видят, это просто бесит. У них кончилось терпение, они не хотят уже ничего принимать просто так. Время, когда жалели Украину, кончилось, сейчас от нас хотят реальных шагов.
Хотите в ЕС – проводите реформы. Хотите стать членами цивилизованного общества – меняйте правила игры. Но если вы хотите развивать систему по модели «Русского мира», то вам, наверное, в другую сторону. И это может реально повлиять на помощь Украине», – сказал Арьев.
Спасибо!
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