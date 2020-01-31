Время коричневых шаровар: В Киеве назвали новую дату «нападения России»

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия готовится напасть на Украину, и кульминацией этой подготовки станет серия военных учений с марта по сентябрь, которые закончатся большими маневрами «Кавказ-2020».

Об этом в эфире радио «Буковинская волна» заявил блогер, которого украинские СМИ называют «военным экспертом», Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича аналогичные учения были перед войной с Грузией в 2008-м году.

«Есть определенные признаки. В конце концов, я человек, который предсказал захват Крыма в 2008-м году. По 20-му году все просто – в марте 20-го года, через месяц стартует цепь учений в России, кульминацией которой станут учения «Кавказ-2020» в сентябре этого года.

На «Кавказ-2008» они отрепетировали войну против Грузии и напали на нее, «Кавказ-2012» – это была работа по Украине, которая вылилась в захват Крыма, они репетировали проведение операции против Украины.

Сейчас они, это точно известно, это официальная позиция, не моя, а Главного управления разведки Министерства обороны Украины, что они будут репетировать полномасштабную операцию против Украины. То есть, они в октябре 20-го года выходят на оперативную готовность, готовность к применению», – заявил Арестович.