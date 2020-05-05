05.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Политика, Украина
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Время майданов закончилось с пандемией – Карасев


Из-за опасений заразиться люди уже не будут выходить на массовые акции протеста.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас толпа уже собираться не будет как раньше. Даже если отменят все ограничения, каждый будет смотреть: «Не чихнули ли на меня». Майданы, протесты, толпы, которые стоят плечом к плечу – каждый подумает сто раз надо ему это или нет, участвовать в такого рода демонстрациях», – сказал Карасев.

По его словам, хотя президент Украины Владимир Зеленский все еще сохраняет достаточно высокий рейтинг, правительство и власть в целом не пользуются авторитетом у граждан.

«Она [власть] некомпетентна, и, стало быть, не авторитетна для принятия управленческих решений. Да, им доверяют, да, их не подозревают в коррупции, судя по рейтингу президента, социологии. Но никто сегодня не воспринимает всерьез кабмин Шмыгаля, вот эти странные решения. Они неопытны. Скепсис, отсутствие авторитетных инстанций – наша проблема», – считает политолог.

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