Время наступлений закончилась. Украина переходит в глубокую оборону

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня


Следующий год Украине придется провести в обороне, о чем в ходе своих визитов в Киеве предупредили руководители оборонных ведомств ключевых западных партнеров.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующий год Украине придется провести в обороне, о чем в ходе своих визитов в...

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«Отправной точкой я бы брал визит министра обороны Великобритании, который прибыл в Украину, его первый визит после назначения. После него глава Пентагона США и господин Писториус, который министр обороны ФРГ… Это ТОП-4 спонсора или субъекта международных отношений, которые поддерживают Украину в части поставок вооружения и финансирования дефицита, который у нас существует.

Я думаю, что они, прибывая в Украину, дают для нас ориентиры на тему того, какое вооружение мы можем рассчитывать получить в 24-м году, как они видят (их видение тоже важно, мы все равно его учитываем при стратегическом планировании) развитие в течение следующего года боевых действий на юге и востоке Украины. И, соответственно, мы под те возможности, которые они нам предоставляют, вынуждены будем подстраивать и свою военную стратегию, и военную тактику», – сказал эксперт.

«В этом ключе можно оценивать публикации, которыми пестрит иностранная пресса, там все чаще тенденция, появляются слова на тему того, что следующий год Украина должна не ухудшить свои позиции, по сравнению с теми, которые есть.

Соответственно, скорее всего, в планировании венных операций основной упор будет сделан именно на вопрос защиты тех рубежей, которые сейчас занимает Украина, нежели ставка на интенсивные прорывы и наступательные операции», – заявил Вигиринский.

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