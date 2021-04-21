«Время не резиновое» – в Киеве призвали срочно воспользоваться предоставленной Путиным передышкой

21.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Миролюбивая риторика президента России Владимира Путина в сегодняшнем послании Федеральному Собранию говорит о том, что он на время отказался от наступления на Украину и сосредоточился на внутренних делах.

Об этом в своем блоге заявил бывший представитель президента Украины в парламенте, экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Денисенко, Украина теперь не должна терять времени и все равно готовиться к войне.

«Послание Путина в Совет Федерации оказалось примирительным посланием стареющего диктатора, который хочет услышать каждого и дать всем по три копейки. На самом деле, судя по всему, было два варианта. Один воинственный, а другой примирительный. И здесь социологи победили (пока) военных. Судя по всему, после долгих дискуссий и цифр социологических исследований и фокус-групп было принято решение проводить выборы без маленьких победоносных войн. Поэтому в послании Путина так много конкретных цифр об увеличении соцвыплат, помощи обездоленным и просто на строительство жилья.

Путин сыграл в игру «услышу каждого» и назвал треть регионов РФ, куда пойдет помощь. Также он понял, что экологические вопросы возбуждают россиян больше, чем ЛДНР и рассказал, как будут решаться вопросы грязных городов. Эти истории можно продолжать, но для нас куда важнее другой вопрос: отменяется ли война?

Первое, что нужно помнить: цели Путина в отношении Украины и ЛДНР остаются неизменными. И хотя сейчас градус напряжения может упасть, нужно не упустить время для подготовки к новой эскалации. Война является доминантой в голове Путина. Сегодня он наступил на горло своей песне. Но он хочет войны и будет к ней стремиться. Пустота российского холодильника позволяет нам выиграть немного времени. Но это время не резиновое», – написал Денисенко.

При этом, российский журналист Андрей Медведев обратил внимание на сказанную сегодня Владимиром Путиным фразу о красных линиях: «Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить — будем в каждом конкретном случае определять сами», – и привел в качестве разъяснения исторический документ – Циркулярную депешу российского канцлера Александра Горчакова от 21 августа 1856 года.

«Император решил предпочтительно посвятить свои заботы благополучию своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних ресурсов страны свою деятельность, которая будет направлена на внешние дела лишь тогда, когда интересы России потребуют этого безоговорочно.

Политика нашего августейшего государя национальна, но она не своекорыстна, и хотя его императорское величество ставит в первом ряду пользу своих народов, но не допускает мысли, чтобы даже удовлетворение их могло извинить нарушение чужого

права.

Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Так будет всякий раз, когда голос России сможет оказаться полезным правому делу или когда достоинство Императора будет требовать, чтобы мысль его была известна. Что же касается применения нашей материальной силы, то Император оставляет за собой право решать этот вопрос», – писал Горчаков.