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Время переобуваться: Пропагандоны Майдана уверяют, что были обмануты
Майдан не принес Украине ничего, кроме разрухи, коррупции и человеческих жертв. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил телеведущий Дмитрий Гордон, бывший пропагандист Евромайдана и экс-депутат Киевсовета от Блока Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я, в отличие от многих политиков и депутатов, которые думают, как им избираться и куда свою сраку прилепить, чтобы воровать деньги из бюджета, говорю правду.
Правда заключается в том, если бы я, человек, который хотел европейского выбора, знал Януковича как зека, который хотел перемен, выходя на Майдан, когда там было только 20 людей, знал бы, что у нас убьют больше 10 тысяч людей, Украина потеряет территории, экономика рухнет, на смену одним ворами придут другие, которые будут воровать военный бюджет на 60 процентов, что не будет надежды, – вряд ли бы вышел», – сказал Гордон.
«Если бы страна менялась, я бы сказал, что жертвы были не зря, но она не меняется. Миллионы людей проголосовали за то, что у нас происходит, но при этом они уехали.
Я сейчас общаюсь со многими и хочу сказать, что большинство ждет, чем закончатся президентские и парламентские выборы. Я твердо знаю, если они увидят, что изменений не предвидеться, они уедут, и правильно сделают.
Ведь какие сдвиги у нас, Томос? Люди гибли за Украину, чтобы была Европа, где же она?» – добавил Дмитрий Гордон.
Метки: Дмитрий Гордон, Евромайдан
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