«Время приспособленцев прошло»: атаман Долуда призвал казаков к участию в СВО

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Атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы РФ Николай Долуда раскритиковал ряд казачьих обществ из-за нежелания участвовать в спецоперации ВС РФ на Украине.

Его заявления прозвучали во время рабочего совещания с представителями региональных казачьих отделений России.

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Долуда напомнил, что главная на текущий момент государственная задача — «добровольное участие казаков в спецоперации на Донбассе». Однако не во всех войсковых казачьих обществах она решается «по-государственному».

«В современную казачью историю войдут имена тех казаков, для которых воинская честь своих предков — не пустой звук. И которые в нужный момент, не задумываясь, встают на защиту интересов Родины»,— подчеркнул атаман Долуда.

Атаман Всероссийского казачьего войска поблагодарил предводителей Кубанского, Черноморского, Оренбургского, Волжского, Терского войсковых казачьих обществ за создание добровольческих отрядов «Кубань», «Таврида», «Ермак», «Терек», «Дон» которые приняли участие в спецоперации.

Но при этом критически отозвался о ряде других обществ, которые, по словам Долуды, «делают мало». Речь идет про Енисейское, Забайкальское, Иркутское, Сибирское, Уссурийское войсковое казачьи отделения.

«Любая война заканчивается. Наступит мирное время, когда каждого из нас, и прежде всего атаманов, спросят: что мы сделали для организации защиты России, чем помогли жителям Донбасса? Время приспособленцев и демагогов в казачестве прошло», — сказал Долуда.

Ранее российские казаки столкнулись с волной критики из-за нежелания участвовать в СВО. Многие общества продолжили заниматься культурной деятельностью и устраивать различные фестивали и реконструкции. Некогда боевые отряды предпочитают рубить пластиковые бутылки с водой и гарцевать на конях перед детьми на бесконечных казачьих фестивалях, но не отправляться на фронт для защиты родины.

По мнению политолога Александра Дудчака, участие в СВО поможет казакам определиться, и доказать на деле, что они окончательно не «ушли в фольклор».