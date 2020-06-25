Время работает на Донбасс и Москву – Погребинский

25.06.2020, Киев, Игорь Петров

Россия продолжает раздачу паспортов жителям ЛДНР на фоне ослабления США, где назревает «цветная революция».

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сейчас 300 тысяч человек получили российские паспорта. Конечно, людям нужно к чему-то прислониться. Если так будет дальше продолжаться, значит там через полгода будет 500 тысяч и так далее. Кто-то у нас говорил, что время работает на Украину. Почему? Время, скорее, работает на Донбасс и на Москву. Учитывая, что сейчас происходит в США, где тоже диктатура активистов. Которые, точно так же [поступают], как наши активисты ломали памятник Ленину», – сказал Погребинский.

По его мнению, ситуация в США развивается примерно в том же направлении, что в Украине последние года.

«Я помню, как во время первого Майдана, в 2004 году, выкручивали руки авторитетным социологическим центрам, чтобы те сказали, что у Ющенко есть поддержка. Что сейчас происходит в США? Они уже месяц назад сказали что все, Байден уже опережает на 5%. Проходит неделя – Байден опережает на 10%. Последние данные – уже на 14%. Это делается для того, чтобы если Трамп выиграет выборы, не признать их.

Они готовят тот же самый вариант – цветную революцию. Рассказывают, что не может выиграть Трамп, поскольку рейтинг у него низкий. Это значит, что они не признают результаты выборов», – убежден эксперт.