Время шкур: скажи-ка, Боня, кто здесь нищеброд?

17.06.2020, Севастополь, Платон Беседин

И опять они вылезли из щелей, эти телевизионные мокрицы, эти эскортницы навсегда. Виктория Боня посоветовала властям помогать бизнесменам, а не «алкоголикам и нищебродам». Зафиксируйте эту реплику. Неудивительно, что поднялась волна народного гнева, правда?

И Боня, почувствовав, что перебрала, тут же начала оправдываться. Мол, слова мои вырвали из контекста. И вообще только об алкоголиках я говорила. Старые песни о главном. Мокрицы всегда начинают шоркаться, когда боятся пинка.

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Ясно, что Боня не большого ума дамочка – не минимального даже, – а потому ляпает, как говорила моя бабуля, что ни попадя. До этого, например, вещала о связи 5G и коронавируса. Однако в заявлении о нищебродах, которым не надо помогать, она, несомненно, вещает искренне. Не только хайпа ради. И в том, чтобы власть помогала бизнесменам, у Бони своя выгода – ведь она существует за счёт этих бизнесменов.

Уместно тут вспомнить и другое высказывание – Алёны Водонаевой, призывавшей «быдло» прекратить размножаться. И Водонаева, и Боня – выкормыши помойки, которая называется «Дом-2». Та стала фабрикой по производству эскортниц для всей России, а заодно кунсткамерой самых низменных пороков (намеренно использую столь старомодную лексику).

К «Дом-2» относились сначала с отвращением, после – с иронией, а в итоге прекратили замечать – смирились (но не в христианском смысле). И это печально. Потому что на этой программе выросло не одно поколение, закопавшееся в грязи. «Дом-2» – это национальный позор России, и только так к нему можно и нужно относиться. А его создателей и продюсеров судить как растлителей малолетних.

Неудивительно, что именно из этой помойки вылезли такие мокрицы, как Боня и Водонаева. Чем, в первую очередь, отвратительно их поведение? Они оскорбляют миллионы наших соотечественников только за то, что те вынуждены жить за чертой бедности. Да, кто-то бухает – ну и? А судьи кто? Это Боня-то – судья? Героиня пьяных скандальных хроник? Лицемерка.

Но большинство людей живут за чертой бедности не потому, что не хотят работать, а потому, что им не дают такой возможности. Потому что несправедливость – вот ключевое определение для нашей действительности. Несправедливо, когда санитарочка за год зарабатывает меньше, чем очередная эскортница из очередного ток-шоу за ночь. Но ещё несправедливее, когда эту санитарочку высмеивают за честный образ жизни, за порядочность. И уж совсем несправедливо, что медиа дают не 15 минут славы порядочным девушкам, а 120 дней эфирного содома эскортницам.

Чем они заслужили это? Голыми задницами? Накачанными губами? Беспринципностью? Глупостью, сформировавшей гипертрофированную наглость? Или тем, что такие же бестолковые и похотливые, как и распутные девки, гаденькие мужики решили купить их, потому что модно покупать инста-тёлок?

Да, это время шкур. И мы живём в нём. Но его архитекторам мало такого позора – они унижают тех, кто не смог добиться успеха или намеренно отказался от него. Богатство, узнаваемость – в обществе лайка это превратилось в эгоцентричную патологию, от которой смердит похлеще, чем от потных кастингов на «Дом-2».

Один мажор бухим убивает человека, другая оскорбляет тех, кто не стал играть по правилам эскорта. Сколько черти буду унижать нас? Хватит. Шкуры должны отвечать за свои слова. Не ради хайпа, но ради чести.

Заблудшие тёлочки, силиконовые дурочки, продажные девки – вот им государство помогать не должно точно. Прежде всего, медийно. Только забвение. Абсолютно. И призвать к ответу – по закону и справедливости. Хватит уже разрешать подобное мракобесие. Скажи-ка, Боня, знаешь ли ты, что значит ярость?