Время Шольца истекает: Politico дало расклад на вероятность перевыборов в Германии

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Европейская версия Politico анализирует перспективы немецкого канцлера Олафа Шольца и возглавляемой им «светофорной» коалиции в свете недавно прошедших выборов в Европарламент, которые Шольц с союзниками разгромно проиграл, уступив с серьезным отрывом немецким правым и ультраправым.

«Время для Олафа Шольца истекает», – утверждает издание. «Хотя все внимание приковано к досрочным выборам во Франции, немцы тоже могут вскоре столкнуться с досрочным голосованием. Вопрос сейчас не в том, выживет ли правительство канцлера Олафа Шольца, а в том, как долго», – говорится в публикации.

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Победители из ХДС/ ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зёдер уже призвали к досрочным выборам в Германии. «У Шольца больше нет ни легитимности, ни доверия среди населения, поэтому он должен объявить о новых выборах, как Макрон», — заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер по немецкому общественному телевидению.

Однако в «светофорной коалиции» ответили, что «ни на секунду» не задумываются о досрочных выборах. Последние в Германии возможны только если канцлер лишится поддержки большинства в бундестаге. Но ни одна из партий правящей коалиции сейчас не хочет выходить из нее, потому что тогда она потеряет министерские кресла.

«Шольц, самый крупный неудачник вечера, снялся в эпизодической роли в штаб-квартире своей партии, чтобы сделать несколько селфи, прежде чем уйти в самоволку, оставив незавидную задачу – объяснить худшие результаты своих социал-демократов на федеральных выборах за более чем столетие. Если Шольц считал, что сможет уклониться от расплаты после того, как его партия уступила унизительное третье место крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), он, вероятно, ошибается. Шольц говорит, что досрочные выборы не в его планах, но, скорее всего, это зависит не от него», – отмечает издание.

Хотя внутри «светофорных» уже давно есть серьезные разногласия – например, по поводу того, чем заткнуть дыру в бюджете-2025, размер которой оценивается в 20-50 млрд евро. Министр финансов и лидер коалиционной СвДП Кристиан Линднер хочет сэкономить на социальных расходах, а многие представители социал-демократов и «зеленых» выступают за то, чтобы взять новые кредиты. После выборов в Европарламент эта конфронтация стала еще более ожесточенной.

Даже комментатор левой газеты Die Zeit призвал к проведению новых выборов уже этим летом. «Как и во Франции, европейские выборы были вотумом недоверия правительству», — написал Алан Позенер.

Хотя твердых планов по проведению досрочного голосования нет, высокопоставленные депутаты трехпартийной коалиции Шольца сообщили POLITICO, что они готовятся к такому сценарию.

Несмотря на все усилия лагеря Шольца по его защите, нельзя отрицать, что всего через два с половиной года после его пребывания в должности беспокойное правительство Шольца достигло критической точки. Охваченный распрями и, по мнению большинства критиков, простой некомпетентностью, кабинет Шольца является самым непопулярным правительством в современной истории Германии.

Недовольство коалицией сегодня выражают более двух третей немцев. Личный рейтинг одобрения Щольца также установил отрицательный рекорд: более 70 процентов немцев недовольны проделанной им работой.

После провала знаковой реформы по переводу отопительной инфраструктуры Германии с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии правительство Шольца потерпело унизительное поражение от рук высшего суда страны, который признал его бюджет неконституционным. Ноябрьское решение суда лишило коалицию десятков миллиардов евро, на которые она рассчитывала профинансировать остальную часть своей программы.

С тех пор правящий альянс находится в состоянии ссоры: две левые партии, Социал-демократическая партия Шольца (СДПГ) и «Зеленые», находятся в постоянной борьбе с финансово консервативной Свободной демократической партией (СвДП), возглавляемой министром финансов Кристианом Линднером.

Проще говоря, СДПГ и «зеленые» хотят тратить больше денег, а СвДП, ссылаясь на конституционный долговой тормоз Германии (и свою собственную фискальную ортодоксальность), меньше.

«Это противостояние обязательно достигнет апогея в ближайшие недели, когда коалиционные партии вступят в финальный раунд переговоров по бюджету на 2025 год. Стороны хотят достичь соглашения к началу июля до летних каникул, но, поскольку все стороны изо всех сил стараются спасти свое политическое состояние, соглашение кажется маловероятным», – прогнозирует Politico.

По мнению Шольца, призывы к досрочным выборам, вероятно, станут еще громче в сентябре, когда выборы в трех штатах пройдут на востоке страны, где АдГ наиболее сильна; партия, скорее всего, выиграет все три выборных кампании.

“Это еще одна причина, по которой дни Шольца на посту канцлера вполне могут быть сочтены”, – резюмирует издание.