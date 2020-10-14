Время уходит: польско-литовские кураторы заставляют Тихановскую лгать напропалую

14.10.2020, Москва, Елена Острякова

Западные кураторы бежавшей в Литву бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской осознали, что вложенный ими ей в уста ультиматум действующему президенту Александру Лукашенко не может быть реализован.

В частности, Тихановская грозила Лукашенко всебелорусской забастовкой промышленных предприятий в случае, если президент не подаст в отставку до 25 октября. Однако оппозиция призывала рабочих бастовать еще в августе, но они не откликнулись.

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Поэтому польско-литовские кураторы заставили Тихановскую озвучить очередное обращение – к пролетариату.

Оно было выложено сегодня в телеграм-канале самопровозглашенного белорусского «национального лидера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вас пугают тем, что любая новая власть распродаст заводы, что вас лишат зарплаты и вы не сможете кормить свои семьи. Но вам не говорят, что долгие годы режим делал всё для того, чтобы вы не получали достойных зарплат… Ваше единство пугает ваше руководство и чиновников. Им выгодно делать вид, что забастовок нет», – заявила Тихановская.

Она призвала рабочих выходить из профсоюзов и пообещала рабочим «помощь из иностранных фондов», если их вдруг уволят.

При этом Тихановская солгала, что на большинстве предприятий продолжаются забастовки.

«Благодаря протесту на ГродноАзоте с заводом не хотят заключать новые договоры. На МТЗ, как и многих заводах, план просто не выполняется, а значит контракты режима под угрозой – и это очень важно», – порадовалась Тихановская проблемам в белорусской экономике.

Напомним, в конце августа вице-премьер-министр Белоруссии Юрий Назаров заявил, что ни на одном предприятии конвейеры не останавливались ни на один день. При этом он признал, что несколько дней напряженная ситуация сохранялась на «Гродно Азот» и Белорусском металлургическом заводе», но сработали экономические механизмы: многие коллективы обратились к трудящимся «Гродно Азот» с призывом не разрывать технологические цепочки.

Как отмечают наблюдатели, белорусская оппозиция раскачивает ситуацию исключительно на государственных предприятиях, не призывая к забастовкам на многочисленных совместных польско-белорусских предприятиях.