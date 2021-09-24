«Время уходит»: Выборы в Госдуму закрепили политическое единство ЛДНР и РФ – Джангиров

24.09.2021 19:19 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Призывы Зеленского к жителям ЛДНР о «возвращении домой» – это просто слова и пустые декларации, в то время как Москва ведёт целенаправленную работу по интеграции республик Донбасса в состав России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он прокомментировал назначение нового куратора промышленности Донбасса от РФ.

«Юрченко, которого поменяли на Курченко – это человек абсолютно системный, бизнесмен, управленец, главное у него – «Связьинвест», хотя он и в других структурах работал много лет, человек абсолютно системный, и с авиастроительной корпорацией, и даже был вице-губернатором Воронежской области, то есть, у него различный опыт, больше управленческий. Хотя и бизнес есть опыт», – рассказал Джангиров. – Пришёл человек системной работы. Системно куда он может всё это двигать? Вопрос риторический, в сторону РФ разумеется». «Голосование в Госдуму – это важный элемент политического единства территорий. Но пока мы понимаем, что РФ и Донбасс – это разные территории. Сейчас создают политическую связанность этих территорий. Следующий этап – это на государственном уровне включение этих территорий», – спрогнозировал политолог.

Он подчеркнул, что всё это происходит на фоне полной беспомощности со стороны Киева.

«Украина никакой контр игры не ведёт, ну призывает международную общественность, но международную общественность… то Байден развлекает, то Джонсон, то Макрон, то товарищ Си, то талибы придут – порядок наведут так, что все вздрогнут. Поэтому вопрос Донбасса, на котором нет ни ядерного оружия, ни возможен полномасштабный кровавый конфликт, тоже маловероятен. Всё меньше на радарах находится, на радарах общественности. Украина никакой системной работы не ведёт», – констатировал Джангиров.

«А пламенные выступления Зеленского, который призывает Донбасс вернуться домой, жителей Донбасса?» – спросил ведущий.

«Это всё слова, репризы – только не смешные, а время уходит. Время играет против Украины, время в этом конфликте вокруг Донбасса играет на Россию, на российский сценарий интеграции этой территории в состав РФ», – ответил эксперт.