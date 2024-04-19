Время в пути от Симферополя до Ялты сократится на 40 минут

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Новую автодорогу в направлении Южного берега Крыма сдадут в следующем году. Она на 40 минут сократит путь от Симферополя до Ялты, и станет прямым съездом с трассы «Таврида» на ЮБК.

Об этом сообщил в эфире «Крым 24» министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обход города Симферополь трасса Донское-Перевальное – это плюс 25 км новой автомобильной дороги первой категории. Первый этап от Донского до села Заречное больше 80% готовности, планируем в текущем году уже сдать. Второй этап – это створ дороги через село Заречное в обход села Перевальное 9,4 км протяженностью. Планируем, что в следующем году эта дорога будет полностью сдана в эксплуатацию. Она существенно разгрузит трафик транспорта из Восточной части Крыма через Симферополь. Я сам планирую из Симферополя на Южный берег Крыма пользоваться этим съездом, где быстро и безопасно, поскольку все потоки будут разделены», – указал министр.

Он сообщил, что следующим этапом будет строительство освещения на новых трассах, включая «Тавриду».

«Это всё в комплексе проектируется. По всей протяжённости автомобильной дороги планируется обустроить освещение. Также на Симферополь-Евпатория-Мирный, Донское-Перевальное, обход Алушты – на основных путепроводах и развязках освещение, конечно, будет обеспечено. Это уже следующий этап», – уточнил глава Минтранса.

Новая четырехполосная автодорога от Симферополя до Мирного в объезд города Саки будет готова к 1 августа. В целом за 10 лет в Крыму построено минимум 300 км новых автомобильных дорог первой категории, в нормативное состояние приведено больше 4 000 км дорог, или больше 40%.