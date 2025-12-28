Время всеобщей психологической мобилизации страны пока не наступило – Поддубный

Пока фронт успешно продвигается, и нет угрозы существованию российского государства, время для проведения всеобщей мобилизации ещё не наступило.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский певец Алексей Поддубный (Джанго), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы часто говорим, что мы победим только когда вся страна, вся Россия будет вместе мобилизована. Мы видим, что за эти уже практически 4 года все как бы вместе: и процент поддержки президента, и процент поддержки СВО, гуманитарная помощь. Но как ты считаешь, мобилизацию страны вообще нужно ждать?», – спросил ведущий.

«Это вопрос очень сложный, на мой взгляд. Но мне кажется, что можем мы дойти до такого, что жизнь просто заставит провести всеобщую мобилизацию и переход на военные рельсы. Сейчас пока что практически исключительно усилиями фронтовиков это можно делать без мобилизации. Наши ребята все равно идут вперед. Это всех удивляет, это удивляет и противника. Наши идут вперед, хотя у них огромная армия, у них паритет в фпв-дронах», – сказал Поддубный.