Время Зеленского подходит к концу

14.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Люди, голосовавшие на последних выборах президента Украины за Владимира Зеленского, сегодня чувствуют себя обманутыми.

Об этом в своем блоге пишет киевская журналистка Ирина Гаврилова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Надеюсь, что у людей хватит ума понять – «эра Зеленского» заканчивается досрочно. Вы хотите полной продажи земли иностранным банкам? Обожаете внешнее управление по приказу из кабинета посла США в Киеве? С тоскливым выражением лица «примиряетесь» 8 мая, поправляя значок с красным маком? Значит, ваш выбор Зеленский. Или Порошенко. Потому что абсолютно никакой разницы. Поэтому 73,22 %, голосовавших за Зеленского, теперь чувствуют себя обманутыми, как будто их грязно и по подлому «развели» привокзальные «наперсточники», – пишет Гаврилова.