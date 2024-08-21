Врежем аккуратно: Киев может вынудить Россию применить ТЯО на Украине – Баранец

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К звучащим в Киеве угрозам применить против России «грязную» ядерную бомбу нужно относиться серьезно, поскольку у Украины есть все средства и возможности для создания такого оружия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы нас могут довести до того состояния, когда мы будем вынуждены использовать тактическое ядерное оружие. Не будем хвататься сразу за межконтинентальные ракеты, но у нас есть средства, в том числе и ядерные, чтобы утихомирить», – сказал Баранец.

Он подчеркнул, что в отличие от Украины Россия прекрасно осознает последствия применения подобного оружия.

«Но это будет делаться крайне осторожно, с максимальным расчетом на то, чтобы не навредить и самому себе прежде всего. Потому что тупые украинцы, которые мечтают о применении грязной бомбы, считают, что радиоактивная зараза будет уничтожать только русских», – сказал Баранец.