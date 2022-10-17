Врио главы ДНР объяснил, почему после отмены таможни очереди только увеличились

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Между РФ и её субъектом ДНР таможни уже нет, осуществляется лишь досмотр документов и грузов на наличие запрещённых предметов, однако зачастую очереди кое-где стали ещё больше.

Об этом в ходе прямой линии с жителями республики рассказал врио глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственная граница между РФ и ДНР приобрела уже статус административной, на основании чего с 5-го октября осуществление таможенного контроля было прекращено, то есть – таможни уже нет. На первом этапе будет сохраняться паспортный контроль и проверка на провоз запрещённых грузов. Это касается перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатки. Несколько факторов повлияло на то, что я где-то вижу, что очереди даже стали больше. С чем это связано? Первое, это то, что с учётом террористических актов, которые осуществляет противник на территории РФ, мы видели к чему украинский режим пришёл. Получилось, что согласно инструкции, более тщательная проверка перевозимых грузов на запрещённость. И настаивать на том, что не проверяйте, пропускайте всех, как угодно, с моей стороны было бы некорректно», – сообщил Пушилин.

Также он объяснил, почему в ряде случаев очереди увеличились, несмотря на ожидаемый обратный эффект.

«Второй фактор, который повлиял на это, то, что у нас люди сразу услышав, что нет границы, мы теперь территория РФ, сразу поехали, это же теперь несложно, и количество машин увеличилось в полтора раза, а в отдельные дни до 2 раз. Поток, конечно, повлиял на наличие очередей. Я уже дал поручение председателю правительства, чтобы наш пункт пропуска был полностью ликвидирован. Он сейчас утратил свой функционал. Сейчас постановлением правительства нашей границы не будет вообще. Что касается российского пункта пропуска, то сейчас обсуждаются варианты, чтобы в ближайшее время убрать и её, но контролирующую функцию будет выполнять, предположительно, одно из силовых ведомств РФ. В самое ближайшее время мы сможем это серьёзно упростить, и другое ведомство, предположительно, один из вариантов, что это будет Росгвардия. Функционал у них будет – проверка документов и на провоз запрещённых предметов – оружия, боеприпасов, взрывчатки. Поэтому просьба такая – пока все эти процессы идут, если острой необходимости нет, есть возможность избежать этих поездок, чтобы не создавать очереди дополнительные, ненужные, просьба воздержаться. Если есть возможность, это как просьба звучит», – призвал врио главы республики.